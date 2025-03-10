"PIF" يطلق أول مشغل سعودي متخصص في مبيعات تجزئة الأسواق الحرة

أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم شركة الواحة للأسواق الحرة "الواحة" المتخصصة في مبيعات التجزئة للمسافرين، بحسب بيان للصندوق اليوم.

وستكون الشركة أول شركة بملكية سعودية مشغلة للأسواق الحرة، وذلك لإعادة توجيه جزء أكبر من الإنفاق على السفر إلى الاقتصاد السعودي.

شركة الواحة "المملوكة بالكامل للصندوق ستعمل على تطوير منافذ فاخرة للبيع بالتجزئة في أماكن مختارة في أنحاء السعودية، وستتميز بتوفيرها مجموعة متنوعة من السلع، بما فيها منتجات سعودية عالية الجودة والنوعية.

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، وقد أسس أكثر من 103 شركات منذ 2017.

وستدير الشركة التي ستكون رائدا وطنيا في قطاع مبيعات التجزئة للمسافرين منافذها في المطارات السعودية وفق مبدأ الأسواق الحرة، كما ستدرس مستقبلا فرصا إضافية لمبيعات التجزئة عند نقاط الحدود البرية والمرافئ، إلى جانب البيع على متن الرحلات الجوية.

وقال رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية والتجزئة في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات ماجد العساف: "يهدف الصندوق، إلى تعزيز نمو تجارة التجزئة للمسافرين، ودعم تطلعات قطاع السياحة المحلي".

يعمل صندوق الاستثمارات السعودي على إطلاق قدرات القطاعات الإستراتيجية، بهدف تعزيز جهود التنويع الاقتصادي في السعودية.

أضاف العسّاف "لدينا فرص كبيرة لزيادة حصة السعودية من الإنفاق على مبيعات التجزئة خلال السفر في المستقبل، يوفر النمو المتوقع في أعداد المسافرين إلى السعودية، فضلا عن الأحداث العالمية التي يتم استضافتها محليا، فرصا جديدة لتوليد عوائد مستدامة لقطاع مبيعات التجزئة خلال السفر".

إطلاق شركة "الواحة" يتماشى مع سلسلة من الاستثمارات الكبيرة للصندوق السيادي السعودي في قطاعات السياحة والطيران والتجزئة، بينها مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، الذي تم إطلاق مخططه في 2022، وسيكون بين أكبر مطارات العالم عند انتهاء أعمال تطويره مع قدرة استيعاب تبلغ 120 مليون مسافر سنويا، ويحتوي عديد من متاجر التجزئة والمطاعم.

كذلك أطلق الصندوق شركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني السعودي الجديد، الذي يهدف لجعل العاصمة السعودية بوابة عالمية للسفر، كما تتضمن استثمارات الصندوق مجموعة "المشاريع الكبرى"، إلى جانب شركة "كروز السعودية" ومقرها جدة، التي تعمل لجعل سواحل السعودية على البحر الأحمر وجهة عالمية رئيسة.