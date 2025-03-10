سهم "دراية" يقفز بالحد الأعلى إلى 39 ريالا في أول أيام إدراجه في "تاسي"

قفز سهم "دراية المالية" 30 % بأولى جلسات تداوله في سوق الأسهم السعودية اليوم الإثنين وهي نسبة التذبذب الأعلى خلال الجلسات الثلاث الأولى للسهم مسجلا 39 ريالا، بعد أن جمعت الشركة 1.5 مليار ريال من الطرح العام الأولي لحصة 20%، في أول اكتتاب عام في السعودية خلال 2025.

الطرح الأولي للشركة، الذي جرت تغطيته خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب، يستهل عاما يبدو زاخرا بالطروحات الأولية في البورصة، بعد أن جمعت شركات سعودية 4 مليارات دولار من بيع أسهم العام الماضي.

البورصة تنتظر أيضا طرح شركتي "أم القرى للتنمية والإعمار" و"إنتاج"، في حين منحت الجهات التنظيمية الضوء الأخضر لشركة "إجادة" و"المتحدة لصناعات الكرتون" للمضي قدما في الطرح.

الطرح العام الأولي للحصة التي شملت بيع 50 مليون سهم تقريبا في الشركة، اجتذب طلبات بقيمة 243 مليار ريال من المؤسسات الاستثمارية، بمعدل تغطية بلغ 162 مرة، في الوقت ذاته استقطبت شريحة الأفراد، وهي الأقل ضمن الطرح، طلبات أيضا بقيمة 2.3 مليار ريال بنسبة تغطية 15.1 مرة قدر المعروض.

وكان السعر النهائي قد تحدد عند الحد الأقصى للنطاق السعري البالغ 30 ريالاً للسهم، ما يقدر القيمة السوقية للشركة بواقع 7.5 مليار ريال

ملياردير "دراية"

أدى الطرح العام لأن ينضم طه القويز، رئيس مجلس إدارة "دراية المالية"، إلى قائمة المليارديرات السعوديين بفضل الاكتتابات العامة. ويملك القويز 19.3% من أسهم الشركة، بقيمة تعادل نحو 1.45 مليار ريال، بحسب سعر الطرح.

تعمل "دراية" منذ 2009 في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم الخدمات الاستشارية وحلول الوساطة وإدارة الأصول والثروات، وبلغ حجم الأصول المدارة نحو 15.1 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2024، بزيادة تقارب 50% مقارنةً بنهاية 2023، كما توفر منصة الوساطة التابعة للشركة وصولا إلى 43 سوقاً. وحققت الشركة صافي ربح بلغ 330 مليون ريال في 2023.

نشاط الاكتتابات في السعودية

السعودية تعد أكثر أسواق الشرق الأوسط نشاطا من حيث طروحات الأسهم في العام الماضي في ظل سعي السعودية، مثل باقي دول الخليج، إلى تنويع سوقها المالية التي تهيمن عليها أسهم البنوك والشركات الصناعية. وتدرس شركتان لتأجير السيارات مقرهما السعودية، وهما "شري لتأجير السيارات" (Cherry Rent-A-Car)، و"المفتاح لتأجير السيارات" بيع أسهم جديدة في الرياض، سعياً للاستفادة من مساعي السعودية لجذب مزيد من السياح.

البورصة في السعودية احتلت المركز السابع عالميا خلال 2024 من حيث حصيلة الطروحات التي تجاوزت 4.3 مليار دولار، ما رفع القيمة الإجمالية للشركات المدرجة إلى 2.7 تريليون دولار، وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز في مطلع العام الجاري إن الهيئة لديها في الوقت الحالي 55 ملفا لشركات ترغب بالإدراج.