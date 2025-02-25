السيطرة على التكاليف ترفع أرباح "جمجوم فارما" 22 % خلال 2024

قفز صافي أرباح مصنع جمجوم للأدوية "جمجوم فارما" خلال العام الماضي بنحو 22% على أساس سنوي، نتيجة لنمو الإيرادات.

"جمجوم فارما" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم، أنها سجلت في 2024 صافي ربح بلغ 356.5 مليون ريال مقارنة مع 292.4 مليون في 2023، نتيجة لنمو الإيرادات وإستراتيجية تعزيز الربحية والسيطرة على التكاليف التشغيلية، إضافة إلى الأرباح الناتجة عن المشروع المشترك في الجزائر وتعويض التأثير السلبي للعملات الأجنبية بسبب انخفاض قيمة الجنيه في مصر.

الشركة سجلت إيرادات بقيمة 1.3 مليار ريال في 2024 بارتفاع 20% على أساس سنوي، مدفوعة بمبادرات توسيع مبيعات الأسواق الرئيسية والمجالات العلاجية، حيث تم إطلاق منتجات جديدة في المنشآت الحديثة التي تم تشغيلها في السعودية ومصر، إضافة إلى التوسع في سوق الأدوية.

حافظت الشركة على وضعها المالي القوي بدون ديون، حيث بلغ الرصيد النقدي 261.7 مليون ريال في 2024، بانخفاض 8% على أساس سنوي، ما يدل على قدرتها في الحفاظ على تنمية الأعمال وتوليد السيولة مع الاستمرار في توزيعات الأرباح على المساهمين.

من جهته أقر مجلس إدارة الشركة توزيع 102 مليون ريال أرباح نقدية للنصف الثاني من 2024 بواقع 1.46 ريال للسهم.