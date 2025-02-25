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نمو أرباح "رعاية" 24 % العام الماضي بدعم زيادة الإيرادات

نمو أرباح "رعاية" 24 % العام الماضي بدعم زيادة الإيرادات
"الاقتصادية" من الرياض
  • الثلاثاء 25 فبراير 2025 8:15 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 25 فبراير 2025 10:53 صباحا

ارتفع صافي أرباح الشركة الوطنية للرعاية الطبية العام الماضي بنحو 24% على أساس سنوي، بدعم نمو الإيرادات.

"رعاية" أوضحت عبر بيان في "تداول"، أن صافي ربح 2024 بلغ 298.1 مليون ريال مقارنة مع 241 مليون ريال في 2023، نتيجة ارتفاع الإيرادات وانخفاض تكلفة المبيعات وتحسن إجمالي الربح، كما أسهم الاستحواذ على مستشفى الرعاية التخصصية المزمنة في النمو، إضافة إلى الانتهاء من تسويات زكوية للفترة من 2019 إلى 2022.

إيرادات الشركة خلال العام الماضي بلغت 1.29 مليار ريال بارتفاع بنحو 20% على أساس سنوي، بدعم عدة عوامل أهمها زيادة حجم الأعمال مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الصحة وشركات التأمين، ما أدى إلى ارتفاع إيرادات المرضى المنومين والمرضى الخارجيين الذي نما إجمالي عددهم 14%، كما عزز نمو الإيرادات الاستحواذ على مستشفى الرعاية التخصصية المزمنة الطبية ومستشفى صحة السلام الطبي.

"رعاية" التي تعمل في تأسيس وتملك وتجهيز المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وإدارتها وصيانتها وتشغيلها، تأسست في 2003 برأسمال نحو 450 مليون ريال، تم إدارجها في السوق السعودية عام 2012 لتبلغ قيمتها السوقية اليوم 7.6 مليار ريال، حيث تملك فيها المجموعة السعودية للرعاية الطبية 49.2 % من رأس المال.

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