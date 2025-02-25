التجارة الخارجية السعودية تسجل ثاني أعلى مستوى في 11 عاما رغم تراجع النفط

سجلت التجارة الخارجية السعودية ثاني أعلى مستوياتها السنوية خلال 11 عاما، لتتجاوز التريليوني ريال خلال 2024، مرتفعة 2% مع زيادة الواردات 12% إلى 870 مليارا، بينما تراجعت الصادرات 5% إلى 1.15 تريليون، بضغط تراجع قيمة الصادرات النفطية

وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية المستند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تراجعت قيمة الصادرات النفطية 10% خلال 2024، لتصل إلى نحو 838 مليار ريال بضغط من تراجع أسعار وإنتاج النفط، ما خفض حصتها من إجمالي الصادرات إلى 73% بعد أن كانت 77% في 2023.

انخفض إنتاج السعودية من النفط بنحو 6% إلى نحو 9 ملايين برميل يوميا في 2024، فيما تراجعت متوسط الأسعار "برنت" 3% إلى 74.6 دولار.

على الجانب الآخر، ارتفعت الصادرات غير النفطية 13% إلى 307.4 مليار ريال.

في ظل هذه المعطيات، تراجع فائض الميزان التجاري 35% إلى 275 مليار ريال، هو الأقل منذ جائحة كورونا التى تزامن معها انهيار أسعار النفط عالميا، ما أثر بدوره على الصادرات السعودية.

تجاررة ديسمبر تراجع فائض الميزان التجاري السعودي 56% إلى 15.3 مليار ريال خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي، نتيجة تراجع الصادرات 3% إلى 94.3 مليار مقابل ارتفاع الواردات 27% إلى 79 مليارا.

جاء انخفاض الصادرات السلعية السعودية في ديسمبر نتيجة تراجع قيمة صادرات النفط 10% إلى نحو 65 مليار ريال، بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية (مشتملة إعادة التصدير) 18% لتبلغ 29.5 مليار ريال.

وحدة التحليل المالي