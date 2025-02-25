إعادة تدوير الأصول يرفع أرباح "أكواباور" السعودية 6 % العام الماضي

ارتفع صافي أرباح أكوا باور السعودية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة للعام الماضي، بنحو 6% على أساس سنوي، بدعم نمو أرباح إعادة تدوير الأصول.

وبلغ صافي ربح 2024 بلغ 1.75 مليار ريال مقارنة مع 1.66 مليار ريال في 2023، نتيجة ارتفاع نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وزيادة أرباح إعادة تدوير الأصول، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات التمويلية وإنخفاض مصروفاتها، بحسب ما أوضحت الشركة عبر بيان في "تداول" .

تأسست الشركة في 2008 برأسمال 7.32 مليار ريال، وتعمل في تطوير وتشغيل محطات الطاقة وتحلية المياه، حيث أدرجت في السوق السعودية الرئيسية "تاسي" عام 2021 لتبلغ قيمتها السوقية اليوم 296.8 مليار ريال. ويستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على 44% من رأسمال الشركة، فيما تملك شركة رؤية العالمية للاستثمار نحو 23%.

سجلت إيرادات الشركة ارتفاعا بـ 3.3 % على أساس سنوي خلال العام الماضي لتبلغ نحو 6.3 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع إيرادات الصيانة والتشغيل وبيع الكهرباء.

كانت "أكوا باور" قد استحوذت خلال الشهر الجاري على أصول لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت والبحرين من وحدة تابعة لـ "إنجي" الفرنسية مقابل 2.6 مليار ريال، تشمل حصصا في محطة "الزور الشمالي" لتوليد الطاقة وتحلية المياه في الكويت، ومحطات "العزل" لتوليد الكهرباء، و"الدور" و"الحد" للتوليد والتحلية في البحرين، فيما تبلغ قدرات توليد الكهرباء في الأصول المستحوذ عليها 4.6 جيجاوات، بينما تبلغ السعة الإنتاجية لتحلية المياه بها 1.114 مليون متر مكعب يوميا.

وبينت أنها ستمول الصفقة عبر الموارد الذاتية ومصادر التمويل، موضحة أنها ستعزز أهدافها الشركة لتعزيز ربحيتها والتدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية، حيث تعد الصفقة الخطوة الأولى للشركة السعودية في السوق الكويتية، عبر الاستحواذ على 18% من محطة الزور الشمالي، و 50% من شركة تشغيل وصيانة المحطة، فيما تشمل الصفقة في البحرين الاستحواذ على 45% من محطة العزل و 100% من شركة تشغيلها، وأيضا 45% من محطة الدور و 30% من محطة الحد، حيث تسهم الأصول التعاقدية في دعم إستراتيجية عملاق الطاقة المتجددة السعودي لمضاعفة حجم أصوله المدارة 3 مرات لتصل إلى 250 مليار دولار بحلول 2030.