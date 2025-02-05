ترمب يكسر التقاليد الرئاسية الأمريكية بحضور نهائي السوبر بول

سيحضر دونالد ترمب نهائي السوبر بول في خطوة غير مسبوقة لرئيس أمريكي في السلطة، وذلك عندما يصل دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) إلى ذروته في نيو أورليانز الأحد المقبل، وفقا لما أعلن البيت الأبيض أمس الثلاثاء.

المسؤولون الأمريكيون أكدوا التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الرئيس الأمريكي سيحضر مباراة الأحد في ملعب سيزرز سوبردوم، حيث سيواجه كانساس سيتي تشيفز نظيره فيلادلفيا إيغلز.

سيصبح ترمب أول رئيس أمريكي أثناء توليه منصبه يحضر مباراة السوبر بول التي تعد أكبر حدث سنوي على الإطلاق في الروزنامة الرياضية في أمريكا، وكان الرئيس السابق جورج بوش في القرعة بالعملة المعدنية لنهائي السوبر بول 2002، الذي استضافته نيو أورليانز أيضا، وكرر ذلك في نهائي 2017 في هيوستن، حين أحرز نيو إنغلاند باتريوتس اللقب، كما أجرى الرئيس رونالد ريجان قرعة العملة من البيت الأبيض لنهائي عام 1985.

في الوقت عينه ستبث قناة فوكس الناقلة للسوبر بول هذا العام مقابلة مسجلة مسبقا مع ترمب في الفترة التي تسبق المباراة، حسب ما ذكرت الثلاثاء، وغالبا ما كان دوري "NFL" محط انتقاد من قبل ترمب حيث صوّب سهامه أكثر من مرة باتجاه مفوض الرابطة روجر غوديل، في 2017، أثار ترمب ضجة عندما شكك بوطنية لاعبي الدوري الوطني الذين ركعوا أثناء عزف النشيد الوطني للفت الانتباه إلى قضايا الظلم العنصري. تبعت انتقادات ترمب موجة من الاحتجاجات من قبل اللاعبين.

غوديل رد بإثارة غضب البيت الأبيض بإصراره على أن "NFL" لا يزال ملتزما بقوة بتعزيز التنوع والتوظيف الشامل، وهي السياسة التي يحاربها ترمب الآن، وقال غوديل في مؤتمر: "انخرطنا في جهود التنوع لأننا شعرنا أنها الشيء الصحيح بالنسبة للدوري الوطني، وسنواصل هذه الجهود لأننا لم نقنع أنفسنا فحسب، بل أعتقد أننا أثبتنا لأنفسنا أنها تجعل الدوري الأمريكي أفضل"، مضيفا "لم ننغمس بهذا لأنها موضة علينا مجاراتها أو الابتعاد عنها. جهودنا أساسية في محاولة جذب أفضل المواهب الممكنة إلى الدوري الوطني لكرة القدم سواء داخل الملعب أو خارجه".

في تطور منفصل، أكدت الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية أن شعار "إنهاء العنصرية"، الذي تم نقشه في الجزء الخلفي من منطقة النهاية في ملعب سوبر بول منذ 2021، لن يستخدم في مباراة هذا العام، بدلا من ذلك، سيتم اعتماد شعاري "اختر الحب" و"يتطلب الأمر منا جميعا" في كل طرف من الملعب.

المتحدث باسم "NFL" براين مكارثي قال لوكالة فرانس برس: إن الرسائل تم اختيارها بهدف عكس المآسي الأخيرة في الولايات المتحدة، مضيفا في رسالة إلكترونية "غالبا ما يكون السوبر بول بمنزلة لقطة في الوقت المناسب، ويحتل "NFL" موقعا فريدا لالتقاط ورفع خيال البلاد".

أردف "استخدام أغنية "اختر الحب" مناسب حيث عانت بلادنا في الأسابيع الأخيرة الحرائق في جنوب كاليفورنيا، والهجوم الإرهابي هنا في نيو أورليانز، واصطدام طائرة مدنية بمروحية عسكرية بالقرب من العاصمة، وتحطم الطائرة في فيلادلفيا".