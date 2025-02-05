هل سيضم أول صندوق ثروة سيادي أمريكي البيتكوين؟

في خطوة تاريخية، وقع الرئيس دونالد ترمب على أمر تنفيذي يوم الاثنين لإنشاء أول صندوق ثروة سيادي في الولايات المتحدة، ما أثار حماسة بين مستثمري العملات المشفرة الذين يرون في هذه الخطوة فرصة للحكومة للاستثمار في الأصول الرقمية، بحسب مجلة فورتشن.

بعد إعلان ترمب إنشاء الصندوق، ارتفعت قيمة بيتكوين إلى ما يقارب 100 ألف دولار، مدعومة بتكهنات بأن العملة الرقمية قد تكون من بين الأصول المدرجة في الصندوق.

صندوق الثروة السيادي هو أداة استثمارية مملوكة للحكومة تستخدم للاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول منها العقارات والأسهم والسندات، بهدف تحقيق الربح واستخدام تلك الأموال للإنفاق الحكومي.

في حين لم يشر الرئيس على وجه التحديد إلى أن الأصول الرقمية ستُدرج في الصندوق، أثارت السناتور سينثيا لوميس الاهتمام من خلال وصف الإعلان بأنه صفقة كبيرة "ig deal₿" في منشور على منصة إكس، باستخدام رمز بيتكوين ₿ للإشارة إلى أن العملة المشفرة الأصلية قد تكون منخرطة بطريقة ما.

فكرة استخدام الحكومة لهذا النوع من الصناديق للاستثمار في الأصول الرقمية ليست بعيدة المنال كما قد تبدو،فقد خصصت دول جزءا من صناديق الثروة السيادية الخاصة فيها لبيتكوين أو عملات مشفرة أخرى للاستثمار في فئة الأصول الناشئة.

تدير النرويج أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بنحو 1.7 تريليون دولار. وفي 2024، زادت الدولة تخصيصها غير المباشر لبيتكوين 153% إلى ما يقارب 400 مليون دولار، بحسب ما ذكرته شركة أبحاث العملات المشفرة كيه 33. ومن ضمن الدول الأخرى التي استثمرت أموالا في الأصول الرقمية الإمارات وسنغافورة.

يأتي الإعلان عن صندوق الثروة السيادي في أعقاب صدور أمر تنفيذي خاص بالعملات المشفرة الشهر الماضي الذي يوجه مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين بتقييم إمكانية إنشاء احتياطي وطني للأصول الرقمية، ويمكن أن يتضمن استخدام الأموال الحكومية لشراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها لفترة طويلة.

يزعم البعض أن صندوق الثروة السيادي هو أفضل وسيلة للحكومة للاستثمار في العملات المشفرة. كتب أستاذ مساعد في التمويل والاقتصاد التجاري في جامعة جنوب كاليفورنيا، نيك بهاتيا، على منصة إكس :"أعتقد أن صندوق الثروة السيادي للولايات المتحدة هو الوسيلة المثالية لامتلاك بيتكوين تماما والاستثمار في البنية التحتية للعملة".

ومع ذلك، يعبر البعض عن القلق إزاء المخاطر المحتملة لاستثمار أموال دافعي الضرائب في الأصول المتقلبة مثل بيتكوين، التي قد تفقد أو تكسب آلاف الدولارات خلال ساعات قليلة.

أشار ديفيد سيروتا، مؤسس موقع الصحافة الاستقصائية "ذا ليفر"، إلى أن أي نوع من الاستثمار الحكومي في العملات المشفرة يتعارض مع الأخلاقيات الليبرالية الأصلية للتكنولوجيا.

وكتب على منصة إكس: هناك تعارض بين اتجاهين: الأول: العملات المشفرة هي الطريقة التي نحرر بها الأموال الورقية من الحكومة! والثاني: يجب إجبار الحكومة الآن على الاستثمار في العملات المشفرة.