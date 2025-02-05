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شركة عمانية تتجه لتصدير الأسماك إلى السعودية باستثمار 200 مليون ريال سنويا

شركة عمانية تتجه لتصدير الأسماك إلى السعودية باستثمار 200 مليون ريال سنويا
رئيس مجلس إدارة الشركة فيصل السنيدي خلال حديثه لـ "الاقتصادية"
صالح آل طلحاب من الرياض
  • الاربعاء 5 فبراير 2025 11:30 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 5 فبراير 2025 12:20 مساء

تتجه شركة "خبراء المحيط" للاستثمار العمانية إلى دخول السوق السعودية، عبر تصدير 100 ألف طن سنويا من الأسماك الطازجة والمبردة باستثمار 200 مليون ريال، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" رئيس مجلس إدارة الشركة فيصل السنيدي.

السنيدي، أكد أن أول شحنة من الأسماك الطازجة يعادل وزنها 10 أطنان ستصل إلى المملكة خلال الـ 10 أيام المقبلة، مضيفا أن هدف الشركة الحالي هو فتح وتجهيز مركز لتخزين الأسماك وتوزيعها في السعودية العام الجاري، وأنهم حاليا يفاضلون بين موقعين قريبين من سوق الأسماك في الرياض، مرجحا اختيار موقع شمال العاصمة".

رئيس مجلس إدارة الشركة أشار إلى أنهم يصدرون حاليا إلى عدة أسواق منها أمريكا وفرنسا وإيطاليا، وقريبا اليابان والصين، وقال "نسعى في التوسع لإنتاج وزراعة المحاريات والطحالب وبيعها، كون أن لها سوق قوي جدا في شرق آسيا وبريطانيا".

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