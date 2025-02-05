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"بلدي للدواجن" السعودية تستثمر 1.1 مليار ريال خلال 5 أعوام لزيادة الإنتاج

"بلدي للدواجن" السعودية تستثمر 1.1 مليار ريال خلال 5 أعوام لزيادة الإنتاج
الاقتصادية من الرياض
  • الاربعاء 5 فبراير 2025 10:45 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 5 فبراير 2025 11:14 صباحا

ستستثمر شركة "بلدي للدواجن" السعودية، أكثر من 1.1 مليار ريال ضمن خطة توسع إستراتيجية تمتد حتى 2029، وفقا لما أعلنته في إفصاح لـ "تداول".

الشركة أوضحت أن الخطة تتضمن إنشاء مسلخ ومصنع لإنتاج لحوم الدواجن ومصنعاتها بطاقة إنتاجية 500 ألف طائر يوميا، فضلا عن إنشاء 600 حظيرة دجاج لاحم، ومفرختين بطاقة 100 مليون فرخ لكل منهما.

"بلدي" المدرجة في السوق الموازية "نمو"، ذكرت إن تمويل أعمال توسعات الشركة سيتم عن طريق فائض الموارد النقدية من حسابات الشركة والحصول على تسهيلات وقروض من صندوق التنمية الزراعية وكذلك البنوك التجارية بصيغه المرابحة الشرعية.

تهدف خطة "بلدي" إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المستمر، والمساهمة في الأمن الغذائي، وتحقيق مستهدفات الرؤية، فضلا عن تعظيم قيمة حقوق ملكية المساهمين.

الشركة سجلت صافي ربح 100 مليون ريال خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، بارتفاع 56 % على أساس سنوي، نتيجة زيادة متوسط الانتاج اليومي الفترة الحالية إلى 192 الف طير يومي من 156 ألف الفترة المماثلة من 2023، فيما بلغت مبيعاتها للفترة ذاتها 667.4 مليون ريال بارتفاع 26 % على أساس سنوي.

يذكر أنه في أغسطس الماضي، اتمت شركة المنجم للأغذية المدرجة في السوق الرئيسية "تاسي"، استحواذها على 40 % من أسهم "بلدي" بقيمة إجمالية بلغت 315 مليون ريال.

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