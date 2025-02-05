ارتفاع حجم الإنفاق على تطبيقات الأجهزة المحمولة في السعودية 11 % خلال 2024

قضى مستخدمون الأجهزة المحمولة في السعودية خلال 2024 أكثر من 32 مليار ساعة على تصفح تطبيقات، بمعدل 2.6 مليار ساعة شهريا، وذلك بحسب بيانات موقع "سنسير تاور".

بينما ارتفع حجم الإنفاق الكلي بنسبة 11 % مقارنة بعام 2023، لتبلغ 1.14 مليار دولار على التطبيقات التي حددت في 20 صنفا، لتحتل السعودية المركز الـ16 من حيث الإنفاق عالميا.

الإنفاق

تطبيقات التواصل الاجتماعي حازت على النصيب الأسد من حيث الإنفاق في السعودية، بمبلغ وقدره 247 مليون دولار، يليها تطبيقات بث الأفلام والمسلسلات بـ 124 مليون دولار ثم تطبيقات الاستكشاف الاجتماعي بـ 93 مليون دولار، فتطبيقات الصداقة بـ 36.8 مليون دولار يليها تطبيقات الرسائل الاجتماعية بـ 20.1 مليون دولار.

ساعات الاستخدام

المستخدمون في السعودية قضوا أكثر من 32 مليار ساعة على تصفح تطبيقات في 2024 كما ذكر سابقا، حيث استحوذت تطبيقات التواصل الاجتماعي على النصيب الأكبر من حيث الساعات بـ أكثر من 22 مليار ساعة، يليها تطبيقات المراسلة الاجتماعية بـ 5.5 مليار ساعة ثم تطبيقات تصفح الإنترنت بـ 1.6 مليار ساعة، فتطبيقات الأعمال بـ 486 مليون ساعة ثم تطبيقات بث الأفلام والمسلسلات بـ 303 ملايين ساعة.

عمليات تنزيل

بلغت عدد تنزيلات التطبيقات في السعودية 631 مليون عملية في 2024. وبكل تأكيد كان في المركز الأول تطبيقات التواصل الاجتماعي بـ 77 مليون عملية تنزيل، يليها تطبيقات المضادة للفيروسات بـ 54.4 مليون عملية ثم تطبيقات التسوق بـ 52.7 مليون يليها تطبيقات الحكومية بـ 41.4 مليون فالتطبيقات الدينية بـ 40.8 مليون عملية تنزيل.

الذكاء الاصطناعي

تطبيقات الذكاء الاصطناعي شهدت ارتفاعا من حيث النمو والإنفاق في السعودية، ففي 2024، بلغت عدد عمليات التنزيلات 18.4 مليون مرة، بارتفاع 131% عن 2023 الذي سجل 7.9 مليون.

أما الإنفاق فقد بلغ 16.6 مليون دولار بارتفاع 235 % عن 2023، الذي سجل 4.74 مليون دولار.