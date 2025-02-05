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الشركات الناشئة في أوروبا تدعو للاتحاد في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي

الشركات الناشئة في أوروبا تدعو للاتحاد في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي
د ب ا
  • الاربعاء 5 فبراير 2025 10:00 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 5 فبراير 2025 4:21 مساء

دعا اتحاد الشركات الناشئة في أوروبا إلى ضرورة تحرك أوروبا بسرعة حتى لا تتخلف عن ركب تطوير الذكاء الاصطناعي، بحسب ما ذكرت رئيسته فيرينا باوسدر
باوسدر قالت إنه على أوروبا التحرك بحسم لمواجهة المنافسة القوية من عمالقة الذكاء الاصطناعي في أمريكا والصين، مضيفة "السباق العالمي من أجل الذكاء الاصطناعي يتسارع".

وأضافت يمكن لأوروبا مواجهة هذا التحدي بالوحدة والإصرار، نقاط قوتنا تكمن في مواهبنا وقدرتنا البحثة عالمية المستوى وقدرات سوقنا المتكاملة، لكن لكي نمتلك زمام الريادة علينا حشد الأموال وزيادة عدد الشركات الناشئة وضمان المنافسة العادلة".

المسؤولة الأوروبية بينت، إنه على الحكومات الوطنية الأوروبية ضمان وجود إطار عمل يعزز الابتكار أكثر مما يعرقله، مضيفة "النهج المجزئ سيضعفنا .. والجهد الموحد سيجعلنا قوة عالمية".

الرئيس التنفيذي لرابطة "فرنسا الرقمية" مايا نويل قالت "أوروبا تمتلك كل ما يلزم لكي تكون رائدة في المجال"، مضيفة "القارة تستطيع عبر العمل الجماعي توفير رأس المال والعملاء والبنية التحتية اللازمة للشركات لدينا لتزدهر وتكون مستدامة على المدى الطويل اقتصاديا وبيئيا، علينا الاستثمار في مواهبنا وباحثينا ورواد أعمالنا بالمثل لبناء أبطال لليوم وغدا".

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