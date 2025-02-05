القمح عند أعلى مستوى في 3 أشهر مع ترقب السوق للمحادثات الأمريكية الصينية

سجل سعر القمح أعلى مستوى في 3 أشهر في الوقت الذي يدرس فيه التجار نهج الصين الحذر تجاه التعريفات الجمركية الأمريكية، وتنتظر السوق تفاصيل المحادثات المحتملة بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم.

يأتي ذلك مع اشتعال حرب تجارية جديدة بين واشنطن وبكين، والتي أدت التوقعات حيالها إلى إرباك أسواق الحبوب على مدى الأسبوع الماضي. لكن التعريفات الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين، التي أعلنها يوم الثلاثاء رداً على الخطوة الأولى التي اتخذتها أمريكا، ينظر إليها على أنها مدروسة وتمثل إشارة إلى أن بكين تحاول تجنب أسوأ سيناريو للتصعيد الحاد.

"رد الصين المنضبط والنبرة الودية العامة في وسائل الإعلام الحكومية ووسائل التواصل الاجتماعي قبل الموعد النهائي الأمريكي تشير إلى مسعى لتهيئة الأجواء لتكون مواتية للمحادثات" وفقا للتقرير، مضيفا "أنه من المحتمل ألا تصل التعريفات الجمركية الأمريكية إلى مستوى 60 % الذي هدد به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أثناء حملته الانتخابية".

المخاوف تؤثر في فول الصويا

في الجلسة السابقة ارتفعت الحبوب، بما في ذلك القمح، بعد أن فرضت بكين تعريفات جمركية على الطاقة والمعدات الزراعية الأمريكية لكنها تركت المحاصيل، بعد لحظات من دخول رسوم ترمب البالغة 10 % على السلع الصينية حيز التنفيذ، ما قلص بعض الخسائر الأولية التي تكبدتها. يوم الإثنين، قال ترمب إنه يتوقع التحدث مع الصين "في غضون 24 ساعة"، لكنه ألمح منذ ذلك الحين إلى أن المحادثات قد يتم تأجيلها.

مع ذلك لا تزال المخاوف قائمة من أن التوترات التجارية بين الصين وأمريكا قد تؤثر في المنتجات الزراعية مثل فول الصويا. في الصين، ارتفعت أسعار دقيق فول الصويا يوم الأربعاء، وهو أول يوم لافتتاح للسوق بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

"على الرغم من أن المنتجات الزراعية ليست مستهدفة في إجراءات بكين المضادة، إلا أن السوق لا تزال قلقة للغاية بشأن عدم اليقين المحيط بالعلاقات الصينية الأمريكية في المستقبل"، بحسب روزا وانغ، المحللة في شركة "شنغهاي جيه سي إنتليجنس المحدودة"، وهي شركة استشارات للسلع الأساسية يقع مقرها الصين.

وأضافت وانغ أن أسعار دقيق فول الصويا كانت تتبع أيضا أسعار شيكاغو الأقوى، في حين أثرت مشاكل الطقس في أمريكا الجنوبية على الجودة في بعض المناطق ودعمت أيضًا الأسعار العالمية للبذور الزيتية.

صادرات بـ 10 مليارات دولار مهددة

تُعد الصين أكبر مستورد لفول الصويا في العالم، ومشتر رئيسي للذرة والقمح. يمكن أن تؤدي التعريفات الجمركية الأمريكية إلى تقليص الطلب على محاصيلها، ما يهدد صادرات بقيمة 10 مليارات دولار أو أكثر.

ارتفعت أسعار دقيق فول الصويا، الأكثر تداولًا في بورصة داليان للسلع الأساسية، بنسبة 3.2 %، وهو أكبر صعود خلال الجلسة في 3 أشهر. زادت أسعار العقود المستقبلية لزيت الصويا في داليان بنسبة 2.7 %، في حين زاد زيت النخيل بنسبة 2.1 %، ارتفعت أسعار الذرة في الصين بنسبة 1.1 %.

في الوقت نفسه، أضاف تأجيل ترمب لمدة شهر للتعريفات الجمركية بنسبة 25 % التي فرضها على كندا والمكسيك أيضاً متنفساً لأسواق الحبوب. كما يسهم تراجع سعر الدولار في تحسين القدرة التنافسية للحبوب الأمريكية، وفقا لمذكرة صادرة عن "سي آر إم أغري".