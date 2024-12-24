النفط يتلقى دعما من البيانات الاقتصادية الأمريكية وارتفاع الطلب في الهند

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في تعاملات ضعيفة قبل عطلة عيد الميلاد، وتلقت الأسعار دعما من بيانات اقتصادية أمريكية وارتفاع الطلب على النفط في الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

العقود الآجلة لمزيج برنت صعدت 0.45 % إلى 72.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش، كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.42 % إلى 69.53 دولار للبرميل.

طلبات الشراء الجديدة للسلع الرأسمالية المصنعة الرئيسية في أمريكا خلال نوفمبر ارتفعت وسط الطلب القوي على الآلات. كما انتعشت مبيعات المساكن الجديدة في إشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يقف على قدم صلبة مع نهاية العام.

يترقب المتعاملون مؤشرات على مستوى الطلب الأمريكي من بيانات مخزونات النفط الخام والبنزين ومن المقرر أن يصدرها معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم هبوط مخزونات الخام بنحو مليوني برميل في المتوسط في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر في دلالة على قوة الطلب. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها يوم الجمعة.

توني سيكاموري محلل السوق لدى آي.جي توني سيكاموري قال "إن خام تكساس أنهى الجلسات الثلاث الماضية دون مستوى 69.50 دولار بقليل مع توقف التقلبات في السوق قبل موسم العطلات"، مضيفا "لذلك أعتقد أننا سنظل محصورين في نطاق ضيق حول مستوى 69.50 دولار، ربما لحين إعادة فتح وول ستريت في 27 من الشهر الجاري".

في الوقت نفسه أظهرت بيانات حكومية ارتفاع واردات الهند من الخام 2.6 % على أساس سنوي إلى 19.07 مليون طن في نوفمبر تشرين الثاني بدعم من الطلب القوي وسط ارتفاع النشاط الاقتصادي وزيادة حركة السفر، وفي الشرق الأوسط، اكتسبت مساع جديدة لإنهاء القتال في فلسطين زخما هذا الشهر وتقلصت الفجوات بين الطرفين.