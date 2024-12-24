"السعودي الفرنسي" يعزز مكانته المالية بزيادة رأس المال إلى 25 مليار ريال

أقرت الجمعية البنك السعودي الفرنسي "بي اس اف" زيادة رأس المال 107.5 % عبر منح أسهم مجانية لتعزيز المكانة المالية.

"بي اس اف" قال في بيان عبر "تداول" اليوم، أن الجمعية خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين، أقرت رفع رأس المال بنحو 12.95 مليار ريال ريال عبر رسملة 5 مليارات من الاحتياطي النظامي و 7.95 مليار من الأرباح المبقأة ليصبح رأس المال 25 مليار ريال وذلك عبر منح 1.07 سهم مقابل كل سهم موجود.

البنك كان قد سجل صافي ربح خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع 1 % على أساس سنوي إلى 3.42 مليار ريال بسبب تراجع اجمالي المصاريف التشغيلية جراء انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على القروض والسلف والذي قابله ارتفاعا جزئيا في رواتب ومصاريف الموظفين، المصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية، مخصص الموجودات المالية الأخرى والاستهلاك والإطفاء