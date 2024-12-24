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  • عمومية "العربية للتعهدات الفنية" تقر رفع رأس المال 10 % لدعم التوسعات المستقبلية
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عمومية "العربية للتعهدات الفنية" تقر رفع رأس المال 10 % لدعم التوسعات المستقبلية

عمومية "العربية للتعهدات الفنية" تقر رفع رأس المال 10 % لدعم التوسعات المستقبلية
"الاقتصادية" من الرياض
  • الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 8:15 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 8:21 صباحا

أقرت الجمعية العمومية للشركة العربية للتعهدات الفنية المتخصصة في أنشطة إقامة وتشغيل لوحات الإعلانات الخارجية، زيادة رأس المال 10 % عبر منح أسهم مجانية لدعم النمو.

"العربية" قالت في بيان عبر "تداول" اليوم، أن الجمعية خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين أقرت رفع رأس المال 50 مليون ريال عبر رسملة المبلغ من الأرباح المبقأة ليصبح 550 مليون ريال، وذلك عبر منح 1 سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم، موضحة أن الهدف من زيادة رأس المال، مواكبة حجم أعمال الشركة وأصولها، إضافة إلى دعم النمو والتوسعات المستقبلية.

الشركة كانت قد سجلت إيرادات بأكثر من 1.16 مليار ريال خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2024 بارتفاع 28 % على أساس سنوي، جراء نمو مبيعات قطاعي الإعلانات الخارجية والداخلية والذي يعود بدوره إلى العديد من الأسباب منها بدء العمليات التشغيلية للمساحات الإعلانية في مطار الملك خالد الدولي وبدء ظهور الأثر المالي الناتج عن عملية الاستحواذ الكامل على شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان.

فيما تراجع صافي الربح خلال نفس المدة 19 % على أساس سنوي إلى 192.5 مليون ريال بسبب ارتفاع المصاريف التشغيلية (نظرا لكون الشركة في مرحلة تجهيز استعدادا للمرحلة الانتقالية لإتمام كافة المشاريع حيث بدأت العمليات التشغيلية للمساحات الإعلانية في مطار الملك خالد الدولي)، إضافة إلى ارتفاع المصاريف التمويلية بنسبة 146% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

كما تحصلت "العربية للتعهدات الفنية" على ترسية مزايدة فرصة الإعلانات على الطرق بين المدن السعودية نوفمبر الماضي والمطروحة من قبل الهيئة العامة للطرق لمدة 10 سنوات، حيث يبلغ إجمالي تلك الأصول الإعلانية نحو 274، مبينة أنه لا يوجد مبلغ محدد حيث يخضع العقد لقواعد مشاركة الدخل.

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