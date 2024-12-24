سعر الذهب يواصل التراجع مع غموض مسار الفائدة في 2025

حافظت أسعار الذهب على تراجعها مع أخذ المتداولين بالاعتبار احتمال تباطؤ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.

اقترب سعر الأونصةمن 2616 دولارا بعد أن أغلق منخفضا 0.4 % البارحة، بينما يستوعب المستثمرون أحدث البيانات حول ثقة المستهلك الأمريكي، التي تراجعت بشكل غير متوقع في ديسمبر في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد نتيجة عدم اليقين المرتبط بسياسات إدارة ترمب القادمة.

في وقت سابق من هذا الشهر، قلص الفيدرالي عدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في 2025، حيث أوضح رئيس الفيدرالي جيروم باول أن المركزي الأمريكي يحتاج إلى رؤية ضغوط الأسعار تتراجع بشكلٍ أكبر. عادة ما يكون انخفاض تكاليف الاقتراض أمرا إيجابيا للمعدن الثمين، الذي لا يدر فائدة.

سجلت أسعار السبائك مستويات قياسية متتالية هذا العام، ومن المرتقب أن تغلق 2024 بارتفاع يزيد عن 25 %. ويحظى الذهب بدعم من التيسير النقدي الأمريكي، والطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، وعمليات الشراء من قِبل البنوك المركزية. لكن الارتفاع تباطأ مؤخراً مع صعود الدولار بعد انتخاب ترمب.

كان مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري ثابتا اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في الجلسة السابقة. تجعل قوة الدولار السلع المسعرة بالعملة الخضراء أكثر تكلفة بالنسبة لمعظم المشترين، واستقر السعر الفوري للذهب عند 2616.38 دولارا للأونصة الساعة 8:56 صباحاً بتوقيت سنغافورة. ولم تتغير أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم إلا بشكل طفيف.