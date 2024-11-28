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شركة إعمار المدينة الاقتصادية توقع عقود إيجار لاستغلال أراضيها في إنشاء منشآت صناعية

شركة إعمار المدينة الاقتصادية توقع عقود إيجار لاستغلال أراضيها في إنشاء منشآت صناعية
"الاقتصادية" من الرياض
  • الخميس 28 نوفمبر 2024 5:45 مساء
  • حدثت فى الخميس 28 نوفمبر 2024 8:28 مساء

وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية اليوم، عقدي إيجار لأراضِ تقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك لاستغلال الأصول المتاحة بما يعود بالنفع على إيرادات الشركة.

ستنشئ شركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للإطارات، على الأرض المستأجرة لمدة 20 عاما، مصنع لتصنيع الإطارات الهوائية. وبلغت قيمة عقد الإيجار 88.7 مليون ريال.

فيما ستنشئ شركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات منشأة تصنيع وتجميع للمركبات وقطع غيارها على الأرض المستأجرة لمدة 20 عاما، وبلغت قيمة عقد الإيجار 175.7 مليون ريال.

ستسهم هذه العقود في تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالوادي الصناعي كمركز جذب استثماري رئيسي في السعودية.

وبحسب بيان الشركة في "تداول"، سيبدأ الاعتراف بالإيرادات الناتجة عن هذه الاتفاقيات ابتداء من الربع الرابع من 2024، وفقا لمعايير التقارير المالية المعتمدة.

يرتبط كلا العقدين بصندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية، إضافة إلى حصص في الشركتين المستأجرتين: شركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للإطارات وشركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات.

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