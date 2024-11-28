أنت هنا

  • تقارير وتحليلات
  • الأصول الاحتياطية السعودية تهبط بأسرع وتيرة منذ كورونا بضغط "النقد الأجنبي"
﻿

الأصول الاحتياطية السعودية تهبط بأسرع وتيرة منذ كورونا بضغط "النقد الأجنبي"

الأصول الاحتياطية السعودية تهبط بأسرع وتيرة منذ كورونا بضغط "النقد الأجنبي"
إكرامي عبدالله من الرياض
  • الخميس 28 نوفمبر 2024 6:30 مساء
  • حدثت فى الخميس 28 نوفمبر 2024 6:48 مساء

تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس شهري 5%، لتبلغ 1.63 تريليون ريال بنهاية أكتوبر الماضي، متراجعة 81 مليار ريال وهي أسرع وتيرة منذ جائحة كورونا، بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية".

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، تراجعت الاحتياطيات بضغط من "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" ثاني أكبر مكونات الاحتياطيات، بـ12% إلى نحو 523 مليار ريال.

وتراجعت الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج، أكبر مكونات الاحتياطيات، بشكل طفيف إلى 1.02 تريليون ريال.

على أساس سنوي، ارتفعت الاحتياطيات 2% من 1.6 تريليون ريال بنهاية أكتوبر 2023.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وتراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد 2% إلى 12.4 مليار ريال على أساس شهري، كما تراجعت حقوق السحب 2% إلى نحو 78.4 مليار ريال.

فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب النقدي عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه، الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.

وحدة التحليل المالي

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

تقارير وتحليلات

تقارير وتحليلات

التمويل العقاري السكني الجديد في السعودية يسجل أعلى مستوى في 21 شهرا

28 نوفمبر 2024
تقارير وتحليلات

تحويلات الأجانب في السعودية تسجل خلال أكتوبر أعلى مستوى خلال عامين ونصف

28 نوفمبر 2024
تقارير وتحليلات

أرباح البنوك في السعودية تصعد 24 % في أكتوبر بأسرع وتيرة خلال 8 أشهر

28 نوفمبر 2024
تقارير وتحليلات

مستوى قياسي لسيولة الاقتصاد السعودي عند 2.95 تريليون ريال بدعم "الودائع بفائدة"

28 نوفمبر 2024
تقارير وتحليلات

العالم يستعد لمواجهة رسوم جمركية مشددة مع عودة ترمب للبيت الأبيض

28 نوفمبر 2024
تقارير وتحليلات

17 مليار ريال الواردات السعودية للهواتف الذكية 75% منها صينية

28 نوفمبر 2024