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تحويلات الأجانب في السعودية تسجل خلال أكتوبر أعلى مستوى خلال عامين ونصف

تحويلات الأجانب في السعودية تسجل خلال أكتوبر أعلى مستوى خلال عامين ونصف
أحمد الرشيد من الرياض
  • الخميس 28 نوفمبر 2024 6:00 مساء
  • حدثت فى الخميس 28 نوفمبر 2024 6:46 مساء

ارتفعت التحويلات الشخصية للأجانب في السعودية خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 23% على أساس سنوي، لتسجل أعلى مستوى لها خلال عامين ونصف، بقيمة بلغت 13.4 مليار ريال.

بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن النمو تواصل للشهر الـ8 على أساس سنوي حتى تفوق على متوسط 12 شهرا، ليظهر تسارعا في ارتفاع التحويلات.

التحويلات بلغت في الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري 118 مليار ريال بارتفاع 11% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

من جهة أخرى، بلغت تحويلات السعوديين للخارج 6.3 مليار ريال في أكتوبر مسجلة نموا بـ14% على أساس سنوي، فيما بلغت التحويلات في الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري 54.8 مليار ريال بنمو 7%.

وحدة التحليل المالي

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