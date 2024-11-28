أرباح البنوك في السعودية تصعد 24 % في أكتوبر بأسرع وتيرة خلال 8 أشهر

صعدت أرباح البنوك العاملة في السعودية -وطنية وأجنبية- قبل الزكاة والضرائب خلال أكتوبر الماضي على أساس سنوي، بأسرع وتيرة في 8 أشهر بـ24% على أساس سنوي، لتبلغ 7.7 مليار ريال.

في أول 10 أشهر من العام الجاري، ارتفعت الأرباح 14% لتبلغ 73.2 مليار ريال، مستفيدة من ارتفاع الفائدة لأعلى مستوياتها في أكثر من 20 عاما، بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".

يأتي ذلك تزامنا مع رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يحذو حذوه البنك المركزي السعودي نتيجة ارتباط الريال بالدولار، فيما بدأ الخفض في سبتمبر الماضي.

وفق بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، تعد الأرباح المحققة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري هي الأعلى تاريخيا، بحسب البيانات المتاحة.

ويشمل التقرير الأرباح قبل الزكاة والضرائب لـ10 بنوك وطنية، إضافة إلى فروع البنوك الأجنبية المرخص لها العمل في السعودية، فيما لا يشمل فروع البنوك في الخارج.

وعن التطور الشهري خلال الفترة الممتدة من مطلع 1993 حتى الآن، كانت أعلى أرباح شهرية تاريخيا خلال يوليو 2024 بقيمة 7.83 مليار ريال، وسجلت البنوك أرباحا خلال جميع الأشهر ما عدا 7 أشهر فقط حيث سجلت فيها خسائر.

أما التطور السنوي، فقد ارتفعت أرباح البنوك خلال 2023 بنسبة 11.7 %، لتبلغ 77.4 مليار ريال كأعلى أرباح سنوية على الإطلاق.

وحدة التحليل المالي