"أكواباور" تغلق تمويل مشروعات طاقة الرياح في أوزبكستان وأذربيجان بـ 300 مليون دولار

حققت شركة أكواباور العاملة في مجال تحول الطاقة، الإغلاق المالي لتسهيلات مالية أساسية وثانوية لمشروع طاقة الرياح "نوكوس 1"، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث والأخير من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

وستشهد الاتفاقية تسهيلات تمويل دين أساسي وثانوي بقيمة 62 مليون دولار لمشروع محطة طاقة الرياح "نوكوس 1" بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاواط في منطقة قره أوزاك في أوزبكستان. وسيتم توفير التمويل للمشروع من قبل تحالف يضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والجمعية الألمانية للاستثمار والتنمية (DEG)، ومؤسسة بروباركو PROPARCO التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية.



ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري لمشروع "نوكوس 1" في نهاية 2025، بإجمالي استثمارات تصل لـ 118 مليون دولار.

أكواباور، هي شركة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية، تركّز في عملياتها على قيادة التحول في مجال الطاقة عبر تقديم الحلول النوعية في قطاعات الطاقة النظيفة وتحلية المياه ومشاريع الهيدروجين الأخضر.

كما أعلنت الشركة عن اتفاقية تمويل مالي بقيمة 238 مليون دولار لصالح محطة خيزي أبشيرون لطاقة رياح بقدرة إنتاجية تبلغ 240 ميجاواط في أذربيجان. وتشمل قائمة الممولين؛ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وصندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك).

ويعد المشروع أول مشروع مستقل لطاقة الرياح قائم على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان، تم تنظيمه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.



ومن المتوقع أن يبدأ المشروع التشغيل التجاري في النصف الأول من 2026، وتعد شركة الطاقة الكهربائية الوطنية "أزيرينرجي"، المتعهد الوحيد لشراء الطاقة في أذربيجان بموجب اتفاقية شراء الطاقة تصل مدتها 25 عاماً. ومن المتوقع أن يزود، عند الانتهاء من تطويره ما يقرب من 300 ألف منزل بالطاقة النظيفة، إضافة إلى خفض حدة انبعاثات الكربون بأكثر من 400 ألف طن سنويًا.



يذكر أن أكوا باور تسهم في أهداف التحول في مجال الطاقة وإزالة الكربون في منطقة آسيا الوسطى، بما في ذلك أذربيجان، وكازاخستان، وأوزبكستان، خاصة مع وجود محفظة تضم 21 مشروعا للشركة في مراحل قيد الإنشاء، أو في مراحل متقدمة من التطوير في منطقة آسيا الوسطى.



وتعتبر أوزبكستان ثاني أكبر سوق لشركة أكواباور من حيث حجم الاستثمارات، وتضم محفظة الشركة الحالية في أوزبكستان 11.4 جيجاواط من الطاقة، منها 9.9 جيجاواط لمشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى تطويرها لأول مشروع للهيدروجين الأخضر في الدولة، بطاقة إنتاجية تبلغ 3000 طن سنويا.