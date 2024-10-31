إغلاق تمويل مشروع البنية التحتية لـ "أمالا" بتكلفة مليار دولار

استكملت شركة البحر الأحمر الدولية اليوم صفقة الإغلاق المالي لمشروع تطوير البنية التحتية متعددة المرافق في وجهة "أمالا"، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، وذلك من خلال ائتلاف شركات تقوده مجموعة "إي دي إف" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ويضم شركتي "إيست ويست باور" (إي دبليو بي) الكورية و"سويز".

الصفقة حظيت بدعم مؤسسات مالية محلية وعالمية شملت، بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء.

"أمالا" التي تقع في منطقة تبوك شمال غربي السعودية ينتظر أن تكون وجهة الاستشفاء الفاخرة ، التي تطورها شركة "البحر الأحمر الدولية" على شاطئ البحر الأحمر في السعودية.

من المتوقع أن تبدأ أمالا باستقبال ضيوفها في 2025، في حين يأتي استكمال الصفقة بعد توقيع الائتلاف على اتفاقية مع شركة "البحر الأحمر الدولية" في 2023 وحصوله بموجبها على امتياز لمدة 25 سنة لتطوير البنية التحتية متعددة المرافق مع إمكانية تمديد العقد، ليشمل تمويل وهندسة وتطوير وتشغيل وصيانة ونقل ملكية منشأة البنية التحتية متعددة المرافق، لتقديم الخدمات اللازمة للوجهة.

المنشأة الجديدة تتكون من نظام محسّن للطاقة المتجددة مستقل عن شبكة الكهرباء الوطنية، ومحطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاواط لتوفير الكهرباء، ونظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 700 ميجاواط في الساعة، وخطوط للنقل والتوزيع، إضافة إلى محطة لتحلية المياه تنتج 37 مليون لتر من مياه الشرب يوميا، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، لتوفير الأحمال الأساسية المطلوبة على مدار الساعة.