شركات سعودية برازيلية توقع اتفاقية للاستثمار في "الدوحة للدواجن"

وقعت شركة تطوير المنتجات الحلال المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة مع شركة برازيل فودز «بي.آر. إف» العالمية اتفاقية استثمار إستراتيجي مع شركة الدوحة للدواجن.

ويهدف العقد إلى إضافة خطوط إنتاج جديدة للمسالخ، ومفرخات متطورة، ومزارع حديثة للإنتاج، لضمان تزويد السوق المحلية والدولية بمنتجات دواجن حلال عالية الجودة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المنتجات الحلال فهد النحيط إن الاستثمار يهدف إلى توطين الموارد والمعارف، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز مفهوم الاستدامة، وتوفير فرص وظيفية، وتحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي الغذائي.

رئيس مجلس إدارة شركة برازيل فودز العربية نائب الرئيس للأسواق الحلال إيجور مارتي قال: "نسعى إلى تطوير شركة الدوحة من جميع الجوانب التشغيلية، وضمان إمدادات متواصلة من المنتجات عالية الجودة للمستهلكين المحليين والدوليين".

وتسعى السعودية إلى زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم لتحسين الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات. لذلك، تم استثمار موارد كبيرة في تحسين البنية التحتية الزراعية وزيادة كفاءة الإنتاج من خلال تقنيات جديدة وكفاءات متطورة.

صالح حميدان رئيس مجلس إدارة شركة الدوحة للدواجن التي تأسست رسميا في 2008 ويقع مقرها الرئيس في الدمام شرق السعودية قال إن الشراكة تتماشى مع شركة تطوير المنتجات الحلال، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، وشركة برازيل فودز العالمية -أحد أضخم منتجي الدواجن في العالم- مع خططنا لتوسيع نطاق العمليات.

وقال إن الاستثمار سيوفر الموارد الأساسية والدعم الإستراتيجي لتسريع نمو الشركة، موضحا أن الشركة متحمسة للاستفادة من الفرصة لتعزيز حضورها في السوق ولعب دور محوري في تشكيل مستقبل صناعة الدواجن في السعودية وخارجها.

في السعودية ورغم جهود زيادة الإنتاج المحلي، لا تزال البلاد تعتمد على الواردات لتلبية الطلب المحلي المتزايد على اللحوم، حيث تستورد لحوم الأبقار والأغنام والطيور من دول عديدة من أهمها البرازيل.