أنت هنا

  • الأسواق
  • مؤشر "تاسي" ينهي آخر جلسة في الأسبوع على ارتفاع طفيف
﻿

مؤشر "تاسي" ينهي آخر جلسة في الأسبوع على ارتفاع طفيف

مؤشر "تاسي" ينهي آخر جلسة في الأسبوع على ارتفاع طفيف
أحمد الرشيد من الرياض
  • الخميس 31 أكتوبر 2024 5:00 مساء
  • حدثت فى الخميس 31 أكتوبر 2024 7:13 مساء

ارتفعت الأسهم السعودية بشكل طفيف في آخر جلسة من الأسبوع لتغلق عند 12022 نقطة، وسط تباين في أداء الأسهم، وارتفاع قيم التداول 9%.

ولعب سهم شركة "أكواباور" دورا في تحقيق تلك المكاسب الطفيفة، بعدما أسهم ارتفاعه 3% في دعم النقاط الإيجابية للمؤشر، ليواجه الضغوط من قبل تراجع "أرامكو السعودية" و"الأهلي" و"الراجحي".

نجحت السوق في الحفاظ على مستوياتها فوق 12 ألف نقطة للجلسة الخامسة، للمرة الأولى خلال الشهر الجاري، الذي اعتاد فيه مؤشر "تاسي" أن يجد ظغوطا بيعية تفقده تلك المستويات حينما يبلغها.

ارتفعت قيم التداول 9% لتصل إلى 6.6 مليار ريال، وكانت الشركات الصغيرة الأعلى تداولا بقيمة 2.9 مليار ريال، فيما كانت الشركات المتوسطة الأقل بنحو 1.5 مليار ريال.

وتراجعت 9 قطاعات مقابل ارتفاع البقية، بينما تصدر "التأمين" القطاعات المتراجعة بـ1%، فيما جاء قطاع "المرافق العامة" على رأس المرتفعة بـ3%، وكانت "البنوك" القطاع الأعلى تداولا بقيمة مليار ريال.

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الأسواق

الأسواق

تراجع صندوقي "هونج كونج" و"الصين" المدرجين في "تاسي" خلال يوم التعاملات الأول

31 أكتوبر 2024
الأسواق

«صندوق النقد» يتوقع ارتفاع النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4 %

31 أكتوبر 2024
الأسواق

لاجارد: تحقيق هدف المركزي الأوروبي للتضخم في مرمى البصر

31 أكتوبر 2024
الأسواق

انتعاش مصانع الصين لأول مرة في 5 أشهر بسبب خطة التحفيز

31 أكتوبر 2024
الأسواق

تراجع الأسهم الآسيوية بسبب غموض موقف الفائدة الأمريكية

31 أكتوبر 2024
الأسواق

الذهب يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة ويتجه لأفضل أداء في 7 أشهر

31 أكتوبر 2024