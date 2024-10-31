مؤشر "تاسي" ينهي آخر جلسة في الأسبوع على ارتفاع طفيف

ارتفعت الأسهم السعودية بشكل طفيف في آخر جلسة من الأسبوع لتغلق عند 12022 نقطة، وسط تباين في أداء الأسهم، وارتفاع قيم التداول 9%.

ولعب سهم شركة "أكواباور" دورا في تحقيق تلك المكاسب الطفيفة، بعدما أسهم ارتفاعه 3% في دعم النقاط الإيجابية للمؤشر، ليواجه الضغوط من قبل تراجع "أرامكو السعودية" و"الأهلي" و"الراجحي".

نجحت السوق في الحفاظ على مستوياتها فوق 12 ألف نقطة للجلسة الخامسة، للمرة الأولى خلال الشهر الجاري، الذي اعتاد فيه مؤشر "تاسي" أن يجد ظغوطا بيعية تفقده تلك المستويات حينما يبلغها.

ارتفعت قيم التداول 9% لتصل إلى 6.6 مليار ريال، وكانت الشركات الصغيرة الأعلى تداولا بقيمة 2.9 مليار ريال، فيما كانت الشركات المتوسطة الأقل بنحو 1.5 مليار ريال.

وتراجعت 9 قطاعات مقابل ارتفاع البقية، بينما تصدر "التأمين" القطاعات المتراجعة بـ1%، فيما جاء قطاع "المرافق العامة" على رأس المرتفعة بـ3%، وكانت "البنوك" القطاع الأعلى تداولا بقيمة مليار ريال.