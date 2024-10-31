10 لاعبين من دوري «روشن» ضمن أعلى لاعبي الوسط أجرا وكانتي وسافيتش ثانيا

دخل 10 لاعبين محترفين من دوري روشن السعودي قائمة تصنيف أعلى 25 لاعب خط الوسط أجرًا في كرة القدم على مستوى أندية العالم خلال عام 2024، حيث جاء «نجولو كانتي» و«سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش» المحترفان في صفوف نادي الهلال والاتحاد في المركز الثاني، حيث بلغ أجرهما سنويا 25 مليون دولار.

وجاء في المركز السادس «مارسيلو بروزوفيتش» لاعب النصر بأجر قدره 24.2 مليون دولار، واحتل المركز العاشر «إيفان راكيتيتش» المحترف في صفوف الشباب بأجر قدره 20.41 مليون دولار، وفي المركز الـ14 «روبين نيفيز» لاعب الهلال بمبلغ 17.3 مليون دولار.

أما «سيكو فوفانا» لاعب الاتفاق فاحتل المركز الـ20 بمبلغ 15.2 مليون دولار، وأيضا في المركز الـ21 «جورجينيو فينالدوم» لاعب الاتفاق بـ15 مليون دولار، وفي المركز الـ22 «فابينيو» لاعب الاتحاد بـ14 مليون دولار وفي المركز الـ22 أيضا «فرانك كيسي» محترف الأهلي بملبغ 14 مليون دولار، وفي المركز 24 «أوتافيو» لاعب النصر بملبغ 13 مليون دولار.

وقال موقع FRONT OFFICE SPORT الذي نشر التصنيف بموجب إحصائية عن الربع الثاني من 2024 "إن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم وتلفت الانتباه أينما تلعب الأندية الكبرى". مؤكدا أن لاعبي خط الوسط يحملون قيمة هائلة في نتيجة كل مباراة وتدفع لهم الأندية عقودا عالية مقابل خدماتهم. ويتقاضى لاعبو خط الوسط الأعلى أجراً في كرة القدم رواتب تزيد على 20 مليون دولار سنويًا.

ويتصدر «فرينكي دي يونج» المحترف في برشلونة القائمة كأعلى لاعب خط وسط كرة قدم أجرا في 2024 حيث يكسب 57.7 مليون دولار، بما في ذلك 20 مليون دولار في المكافآت. حيث تم التعاقد مع الهولندي البالغ من العمر 26 عاما حتى موسم 2026، وجذب دي يونج انتباه عمالقة كرة القدم برشلونة بعد موسم 2018-2019.

اختيار دي يونج ضمن تشكيلة منتخب الفيفا العالمية وفريق العام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد موسم رائع مع أياكس، إذ إن الفارق بين أجره وجميع اللاعبين الآخرين في القائمة يزيد على 30 مليون دولار.

في المركز الثاني يوجد 3 لاعبين متعادلين في الأجر بـ25 مليون دولار سنويًا: نجولو كانتي لاعب الاتحاد، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب الهلال، وجود بيلينجهام لاعب ريال مدريد. حيث وقع كانتي مع الاتحاد في 2023 بعد مسيرة مهنية معظمها في الدوري الإنجليزي الممتاز. كان جزءًا لا يتجزأ من فريق ليستر سيتي الذي صنع التاريخ بالفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2015-2016.

أشار التقرير إلى أن بطولتي الدوريين الإسباني والسعودي للمحترفين يهيمنان على الدوريات الأكثر إنفاقا على لاعبي خط الوسط. يضم كلا الدوريين 4 لاعبين من بين أفضل 10 لاعبي خط وسط كرة قدم أجرا.

ويعد الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، ثامن أعلى لاعب خط وسط أجرا، لديه أكبر عدد من الجوائز الفردية من أي لاعب خط وسط في القائمة. يحمل 12 جائزة فردية. وجاء في المركز الـ25 والأخير كل من أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا وكلاهما يحترف في صفوف ريال مدريد الإسباني بأجر 12.5 مليون دولار لكل واحد منهما.