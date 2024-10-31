عقوبات أمريكية على 398 شركة في 12 دولة بتهمة مساعدة روسيا اقتصاديا

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 398 شركة في روسيا والهند والصين وأكثر من 12 دولة أخرى، بتهمة مساعدة روسيا على مواجهة العقوبات.

الجهود التي تقودها وزارتا الخزانة والخارجية تهدف إلى معاقبة "دول الطرف الثالث" المتهمة بتقديم المساعدة المادية للكرملين أو مساعدة روسيا في التهرب من آلاف العقوبات التي فرضت على البلاد منذ الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

ومن بين الشركات التي فرضت عليها وزارة الخزانة عقوبات 274 شركة متهمة بتزويد روسيا بالتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن شركات الدفاع والتصنيع التي تتخذ من روسيا مقراً لها والتي تنتج أو تنهي المنتجات العسكرية التي تحافظ على الأسلحة المستخدمة ضد أوكرانيا.

وزارة الخارجية فرضت عقوبات دبلوماسية على عديد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية وشركات الدفاع، ومجموعة من الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها والتي تصدر سلعًا مزدوجة الاستخدام تملأ فجوات حرجة في القاعدة العسكرية الصناعية الروسية والكيانات والأفراد في بيلاروسيا فيما يتعلق بدعم نظام لوكاشينكو لصناعة الدفاع الروسية.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن الولايات المتحدة وحلفاءها "ثابتون في عزمنا على تقليص قدرة روسيا على تجهيز آلة الحرب الخاصة بها "ووقف أولئك الذين يسعون إلى مساعدتهم في جهودهم من خلال التحايل أو التهرب من عقوباتنا وضوابط التصدير لدينا."

إن إجراءات يوم الأربعاء هي الأحدث في سلسلة من آلاف العقوبات الأمريكية التي فرضت على الشركات الروسية ومورديها في دول أخرى منذ الحرب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانيا. وقد تم التشكيك في فعالية العقوبات، خاصة وأن روسيا استمرت في دعم اقتصادها من خلال بيع النفط والغاز في الأسواق الدولية.

وتعترف إدارة بايدن بأن العقوبات وحدها لا يمكن أن توقف حرب روسيا على أوكرانيا. ويقول العديد من خبراء السياسة إن العقوبات ليست قوية بما فيه الكفاية - كما يتضح من نمو الاقتصاد الروسي.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة للصحافيين في مكالمة هاتفية لمعاينة عقوبات يوم الأربعاء إن تعميق العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية هو علامة على يأس روسيا في إيجاد الدعم أثناء الحرب. قالت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء إن كبير دبلوماسييها يزور روسيا، حيث تقول كوريا الجنوبية المنافسة والدول الغربية إن الشمال أرسل آلاف القوات لدعم المجهود الحربي الروسي.

في وقت سابق من هذا العام، أقرت الولايات المتحدة حزمة مساعدات لأوكرانيا تسمح للإدارة بالاستيلاء على الأصول الحكومية الروسية الموجودة في الولايات المتحدة واستخدامها لصالح كييف.

وبعد فترة وجيزة، وافق زعماء مجموعة الدول السبع الغنية على هندسة قرض بقيمة 50 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في كفاحها من أجل البقاء. وستستخدم الفوائد المكتسبة من الأرباح من أصول روسيا المجمدة لدى البنك المركزي والتي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، ومعظمها في أوروبا، كضمان.