"الشرقية للتنمية" تحقق أول مبيعات ربعية في 6 أعوام بنحو 12.5 مليون ريال

حققت شركة الشرقية للتنمية العاملة في الإنتاج الزراعي والمدرجة في السوق السعودية، أول مبيعات ربعية في 6 أعوام، عند 12.5 مليون ريال.

الشركة أشارت في إفصاحها على موقع تداول، إلى أن الإيرادات المحققه نتيجة بداية تشغيل النشاط التجاري لشركة سدو العرب والمملوكة للشركة بالكامل اعتبارا من الشهر الأخير من الربع الثاني 2024.

وكانت الشرقية للتنمية قد أعلنت في وقت سابق، أنها تعاني من التعثر المالي نتيجة استمرار توقف عملياتها التشغيلية والتي نتج عنها عدم تحقيق أية ايرادات تشغيلية منذ عام 2018.

وخلال الربع الثاني حققت الشركة صافي ربح بلغ 1.6 مليون ريال، مقارنة مع صافي خسارة خلال الفترة المماثلة من العام السابق البالغة 1.22 مليون ريال.

رغم الأرباح الصافية، الا أن الشركة حققت خسائر في التشغيل بواقع 2.1 مليون ريال، والتي ربما تعود إلى التكاليف المرتفعة نتيجة إحياء الأرض الممنوحة من الحكومة، وإنشاء مشاريع متعلقه بها.



تفاعل سهم الشركة مرتفعا اليوم بنحو 9 %، ليسجل أكبر مكاسب يومية في نحو أربعة أشهر، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 563 مليون ريال.