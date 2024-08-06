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اليابان تسعى لاستعادة الهدوء بعد أكبر هبوط للبورصات في 3 عقود

اليابان تسعى لاستعادة الهدوء بعد أكبر هبوط للبورصات في 3 عقود
طوكيو: الألمانية
  • الثلاثاء 6 أغسطس 2024 1:15 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 6 أغسطس 2024 1:49 مساء

سعت الحكومة اليابانية والبنك المركزي لإظهار الوحدة، حيث عملا على استعادة الهدوء بعد تسجيل أكبر هبوط للأسهم أمس الاثنين منذ أكثر من 3 عقود، ما أثار انتقادات لسياسة التشديد النقدي وألقى بظلاله على جهود دفع الأسر لاستثمار أصولها.

قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للصحافيين اليوم الثلاثاء خلال زيارة لهيروشيما بحسب وكالة "بلومبرغ": " من المهم إصدار أحكام هادئة في وضع مثل هذا".

أضاف فوميو كيشيدا: "أريد أن استمر في متابعة الموقف عن قرب والتعاون بصورة وثيقة مع بنك اليابان".

أظهر مؤشر نيكاي، المؤلف من 225 سهما في بورصة طوكيو دلالات على التعافي اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض حاد في الأسعار مطلع الأسبوع.

ارتفع المؤشر قبل منتصف اليوم بواقع 2957.90 نقطة، أي نحو 9.4%، ليصل إلى 34416.32 نقطة.

وكان المؤشر قد انخفض بأكثر من 12% أمس الاثنين، ما أدى لتسجيل خسائر كبيرة في البورصات العالمية.

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