5 صفقات خاصة في "تاسي" بـ 132 مليون ريال نصفها لـ "أرامكو"

نفذت اليوم 5 صفقات خاصة بقيمة 131.6 مليون ريال، 3 منها في أسهم شركة أرامكو السعودية تعادل نحو 2.6 مليون سهم، أعلاها صفقة بنحو 1.5 مليون سهم بقيمة 40.9 مليون ريال تمت بسعر 27.30 ريال، ثم صفقة بـ650 ألف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال بسعر 27.30 ريال، واخيرا صفقة بـ500 ألف سهم بقيمة 13.6 مليون ريال بسعر 27.25 ريال.

بينما تمت صفقة "أسواق العثيم" بنحو 5 ملايين سهم بقيمة 55.8 مليون ريال بسعر 11.16 ريال، فيما سجل "بي اس اف" صفقة على 200 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال بسعر 34.90 ريال.

والصفقات الخاصة للأسهم هي صفقة تداول بين المشتري والبائع خارج سجل العروض والطلبات ولا تؤثر في سعر التداول لكن تُحسب ضمن الصفقات وكمية وقيمة تداولات السهم، وتتم بسعر وكمية متفق عليهما مسبقا ضمن حدود تذبذب الورقة المالية.

ويجب أن تستوفي هذه التداولات المتطلبات التي تحددها تداول السعودية ومن بينها ألا تكون لغرض الرهن أو الضمان أو التقييد.