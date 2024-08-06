هاريس تفوز رسميا بترشيح الحزب الديمقراطي وتعتزم الكشف عن نائبها اليوم

فازت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، رسميا بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستعقد في شهر نوفمبر القادم.

وجاء ترشيح هاريس بعد جولة استمرت خمسة أيام من التصويت من قبل مندوبي المؤتمر الوطني الديمقراطي انتهت ليلة الاثنين.

وقال الحزب الديمقراطي في بيان: إن 99 % من المندوبين الذين أدلوا بأصواتهم صوتوا لصالح كامالا هاريس لخوض الانتخابات القادمة.

تعتزم كاملا هاريس الكشف اليوم الثلاثاء عن مرشحها لمنصب نائب الرئيس، وهو أول قرار كبير تتخذه كمرشحة رئاسية عن الحزب الديمقراطي وخطوة أخرى في سعيها للفوز بالانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر.

قالت مصادر لرويترز أمس إن هاريس، أول امرأة وأول شخص أسود وجنوب آسيوي يشغل منصب نائب الرئيس، قلصت قائمة مرشحيها للمنصب لتنحصر بين حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو وحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، بعد النظر في مجموعة نهائية من المرشحين من الرجال البيض الذين لديهم سجل في الفوز بأصوات الناخبين البيض أو المستقلين أو من سكان المناطق الريفية.

قال مسؤول في الحملة إنه لم يتم إجراء أي اتصالات بشأن الاختيار مساء الاثنين، مما يعني أن هاريس لم تخبر المرشحين المحتملين بمن سيحصل على فرصة الترشيح. ومن المتوقع أن تظهر هاريس مع رفيقها في السباق خلال فعالية بفيلادلفيا مساء اليوم الثلاثاء.

سيعد اختيار هاريس انعكاسا لطريقة تفكيرها بشأن أفضل طريقة يمكن أن تدعم فوزها بالرئاسة، كما سيوضح من تعتقد أنه سيكون شريكا فعالا لها في الحكم إذا نجحت في التغلب على منافسها الجمهوري دونالد ترمب.