الدغيثر فقيد زين التكنولوجي الاستراتيجي .. قائد التحول إلى مضاعفة قيمتها السوقية

سلطان الدغيثر فقيد شركة زين السعودية و الرئيس التنفيذي منذ 2018 حتى وفاته فجر اليوم 6 أغسطس، رجل التكنولوجيا الاستراتيجي وقائدها نحو التحول من التعثر إلى الأرباح.

القيمة السوقية لشركة الاتصالات المتنقلة زين تضاعفت منذ توليه دفة القيادة إذ كانت 4.8 مليار ريال بنهاية 2018 وقفزت إلى 9.4 مليار ريال.

الدغيثر شغل عدة مناصب في شركة زين منها: القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للعمليات بين 2017 و2018، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بين 2016 و 2017، ومدير أول لهندسة الشبكات بين 2013 و2016، ومدير هندسة الشبكات بين 2012 و2013، ومدير الأداء والجودة بين 2011 و2012.

قاد العديد من المشاريع في "زين" بخبرة تمتد إلى 19 عاما في الإدارة التنفيذية والتشغيلية والتقنية، وكان رقما صعبا في تطوير قطاع الأعمال في الشركة من خلال استثمارات في التقنيات المبتكرة والحلول الرقمية والخدمات العصرية.

يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والاتصالات من جامعة الملك سعود، كما أتم برنامج الإدارة المتقدم في جامعة "IESE" في إسبانيا.

ويزخر رصيده بعدد من الإنجازات أهمها قيادته لمشروع التحول في الشركة إلى جني الأرباح وكذلك دوره الكبير في الشراكة الاستراتيجية بين "زين السعودية" و"بلاي هيرا العالمية" للرياضات الإلكترونية، والتي أثمرت تأسيس "بلاي هيرا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، كما أنه أطلق "شركة تمام للتمويل" وأشرف على خطتها التوسعية والتشغيلية.