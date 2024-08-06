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  • "أرامكو" تمنح مساهميها أعلى عائد توزيع نقدي بين عمالقة الطاقة عالميا بـ 7.1 %
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"أرامكو" تمنح مساهميها أعلى عائد توزيع نقدي بين عمالقة الطاقة عالميا بـ 7.1 %

"أرامكو" تمنح مساهميها أعلى عائد توزيع نقدي بين عمالقة الطاقة عالميا بـ 7.1 %
مقر شركة "أرامكو" في "كافد". تصوير : يوسف الدبيسي "الاقتصادية"
إكرامي عبدالله من الرياض
  • الثلاثاء 6 أغسطس 2024 10:30 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 6 أغسطس 2024 10:47 صباحا

ارتفع عائد التوزيع النقدي لشركة أرامكو السعودية إلى أعلى مستوياته، نتيجة زيادة التوزيعات النقدية في الربع الثاني من العام الجاري إلى مستوى تاريخي للربع الثالث على التوالي بالقيمة ذاتها 116.5 مليار ريال.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية استند إلى البيانات المالية للشركات، أصبح عائد التوزيع النقدي لمساهمي شركة أرامكو لآخر 12 شهرا 7.1 %، وفق إغلاق السهم أمس الإثنين عند 26.8 ريالا للسهم.

يفوق هذا العائد عمالقة النفط والطاقة عالميا الذي يتراوح عائد التوزيع النقدي لهم بين 5.6 % و 3.3 %، وهم شركات إكسون موبيل، شيفرون "الولايات المتحدة"، توتال "فرنسا"، شل "بريطانيا وهولندا"، وبي بي "بريطانيا".

رفعت "أرامكو السعودية" توزيعاتها عن الربع الثاني بنحو 6 % على أساس سنوي، فيما تتوقع الشركة توزيع أعلى أرباح نقدية في تاريخها خلال 2024 بقيمة 466 مليار ريال (124.2 مليار دولار) بزيادة 27 % عن العام الماضي مع اعتماد سياسة ربط التوزيعات بالأداء للربع الخامس على التوالي.

كانت الشركة قد أعلنت في أغسطس 2023 عزمها ربط التوزيعات بالأداء وأن تمثل التوزيعات ما بين 50 إلى 70 % من التدفق النقدي الحر.

توزيعات أعلى من الأرباح

تفوق التوزيعات النقدية لأرامكو عن الربع الثاني الأرباح المسجلة للفترة ذاتها بنحو 7%، حيث حققت الشركة صافي دخل 109 مليارات ريال، فيما العائد أحد أعلى العوائد بين الشركات السعودية المدرجة.

وحدة التحليل المالي

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