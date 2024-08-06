إيرادات سابقة تهبط بأرباح "العثيم" 14.8 % خلال الربع الثاني

تراجع صافي ربح شركة أسواق عبدالله العثيم بنسبة 14.8% خلال الربع الثاني من 2024.

بحسب بيان الشركة على "تداول" اليوم حققت في الربع الثاني 43.28 مليون ريال، بانخفاض 14.8% عن الفترة المماثلة من العام السابق التي حققت فيها 139.4 مليون ريال.

أوضحت الشركة أنه رغم ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 14.87%، إلا أن صافي الربح انخفض بنسبة 68.96%، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى أن نتائج الربع المقابل تضمنت أرباحا رأسمالية غير متكررة من بيع أرض بلغت 96.99 مليون ريال بعد الزكاة.

أشارت الشركة إلى أنه على الرغم من ارتفاع المصاريف المصاحبة للفروع الجديدة وأهمها تكلفة تمويل عقود الإيجار بمقدار 5.6 مليون ريال، وانخفاض أرباح استثمار السيولة في ودائع متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمقدار 4.2 مليون ريال، إلا أن تحسن هامش الربح وزيادة الكفاءة التشغيلية قد دفعتا الأرباح الصافية إلى النمو بنسبة 1.99% عند استبعاد أثر الأرباح الرأسمالية غير المتكررة.

خلال فترة النصف الأول حققت الشركة 161.2 مليون ريال، بانخفاض 37.8% عن الفترة المماثلة من العام السابق التي حققت فيها 259.44 مليون ريال.

من جهة آخرى قرر مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم توزيع 135 مليون ريال على المساهمين عن الربع الثاني من 2024.

تبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 900 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.15 ريال، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.