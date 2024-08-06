أنت هنا

  • العثيم
  • إيرادات سابقة تهبط بأرباح "العثيم" 14.8 % خلال الربع الثاني
﻿

إيرادات سابقة تهبط بأرباح "العثيم" 14.8 % خلال الربع الثاني

إيرادات سابقة تهبط بأرباح "العثيم" 14.8 % خلال الربع الثاني
«الاقتصادية» من الرياض
  • الثلاثاء 6 أغسطس 2024 10:30 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 6 أغسطس 2024 10:34 صباحا

تراجع صافي ربح شركة أسواق عبدالله العثيم بنسبة 14.8% خلال الربع الثاني من 2024.

بحسب بيان الشركة على "تداول" اليوم حققت في الربع الثاني 43.28 مليون ريال، بانخفاض 14.8% عن الفترة المماثلة من العام السابق التي حققت فيها 139.4 مليون ريال.

أوضحت الشركة أنه رغم ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 14.87%، إلا أن صافي الربح انخفض بنسبة 68.96%، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى أن نتائج الربع المقابل تضمنت أرباحا رأسمالية غير متكررة من بيع أرض بلغت 96.99 مليون ريال بعد الزكاة.

أشارت الشركة إلى أنه على الرغم من ارتفاع المصاريف المصاحبة للفروع الجديدة وأهمها تكلفة تمويل عقود الإيجار بمقدار 5.6 مليون ريال، وانخفاض أرباح استثمار السيولة في ودائع متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمقدار 4.2 مليون ريال، إلا أن تحسن هامش الربح وزيادة الكفاءة التشغيلية قد دفعتا الأرباح الصافية إلى النمو بنسبة 1.99% عند استبعاد أثر الأرباح الرأسمالية غير المتكررة.

خلال فترة النصف الأول حققت الشركة 161.2 مليون ريال، بانخفاض 37.8% عن الفترة المماثلة من العام السابق التي حققت فيها 259.44 مليون ريال.

من جهة آخرى قرر مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم توزيع 135 مليون ريال على المساهمين عن الربع الثاني من 2024.
تبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 900 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.15 ريال، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الشركات

الشركات

أرباح "دار الأركان" تنمو 12.7% في الربع الثاني

6 أغسطس 2024
الشركات

"أرامكو" توزع 116.45 مليار ﷼ للربع الثاني ما يعادل 107 % من أرباحها

6 أغسطس 2024
الشركات

"الأهلي" يوزع 0.90 ريال للسهم عن النصف الأول

6 أغسطس 2024
الشركات

أعلى إيرادات لـ "أرامكو" في 6 فصول وتراجع الأرباح يتباطأ بدعم أسعار النفط

6 أغسطس 2024
الشركات

"الرياض" يوزع 2.3 مليار ريال على المساهمين عن النصف الأول

6 أغسطس 2024
الشركات

تراجع الإيرادات يهبط بأرباح "الأبحاث والإعلام" 55 % خلال الربع الثاني

6 أغسطس 2024