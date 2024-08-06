الأسهم اليابانية ترتفع بقوة بعد أكبر عملية بيع منذ 1987

تعافت الأسهم اليابانية بقوة اليوم الثلاثاء عقب موجة بيع حادة في الجلسة السابقة وتكبد خسائر كبيرة بعدما هدأت تصريحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات مخاوف المستثمرين بشأن تقييمات الأسهم وركود محتمل في الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر نيكاي بعد أكبر هبوط يومي للسوق منذ انهيار الإثنين الأسود عام 1987، في الوقت الذي تخلى فيه الين عن مكاسبه، ما يشير أيضا إلى بدء انحسار خسائر تكبدتها التداولات العالمية الممولة بالين.

أغلق نيكاي مرتفعا 10.2 % إلى 34675.46 نقطة في يوم تداول مضطرب بعد أن هبط 12.4 % أمس الإثنين ما أصاب المستثمرين بالتوتر.

أنهى المؤشر تعاملات اليوم على ارتفاع 3217.04 نقطة محققا أكبر مكاسب يومية له على الإطلاق وأكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ أكتوبر 2008. وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 9.3 % إلى 2434.21 نقطة.

تلقى المستثمرون صدمة من الهبوط الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي ومخاطر الركود المحتمل في الولايات المتحدة والمخاوف من تصفية الاستثمارات الممولة بالين، ما أثار موجة بيع للأسهم اليابانية أمس.

أكد المتعاملون أنهم يعيدون النظر على ما يبدو في حدة رد فعلهم الأول وأعادوا شراء الأسهم عند انخفاضها.

قال راي شارما-أونج رئيس إدارة حلول الاستثمار في الأصول المتعددة لمنطقة جنوب شرق آسيا لدى أبردين: "بشكل أساسي، لم يتغير شيء مهم بالنسبة للاقتصاد الياباني. لكن خسائر التداولات العالمية هي التي أعطت الزخم لعمليات البيع".

ساعد ارتفاع نيكاي في صعود أسواق الأسهم الآسيوية الأخرى. وزادت عوائد الملاذ الآمن في الولايات المتحدة عن مستويات منخفضة مما يشير إلى أن حالة الذعر بدأت تتراجع. لكن حالة الضبابية لا تزال قائمة، وأشار محللون إلى إمكانية حدوث تحركات أكثر تقلبا في السوق في الأمد القريب.

تكبد نيكاي خسارة قدرها 113 تريليون ين (792 مليار دولار) في الفترة من 11 يوليو وحتى الإغلاق أمس الإثنين عند 31458.42 نقطة.

ارتفع سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق بأكثر 16 %، وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 15.5 % ليمنحا مؤشر نيكاي دفعة كبيرة.

قفز سهم سوفت بنك جروب، التي تستثمر في شركات ناشئة تركز على الذكاء الاصطناعي، 12.1 %. وزاد سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 7.8 %.