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  • ارتدادات جماعية في الأسواق العالمية .. ومؤشر الخوف يتراجع 14 %
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ارتدادات جماعية في الأسواق العالمية .. ومؤشر الخوف يتراجع 14 %

ارتدادات جماعية في الأسواق العالمية .. ومؤشر الخوف يتراجع 14 %
إكرامي عبدالله من الرياض
  • الثلاثاء 6 أغسطس 2024 10:00 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 6 أغسطس 2024 10:04 صباحا

تشهد أسواق الأسهم والسلع والمعادن والعملات المشفرة ارتدادات جماعية اليوم بعد النزيف الذي تعرضت له منذ الجمعة الماضي، ومؤشر الخوف أو التقلبات VIX يتراجع 14% في إشارة لهدوء الأسواق وإعادة تقييم المخاطر.

وقفز مؤشر نيكاي أكثر من 10% اليوم بعد أسوأ جلسة منذ 1987، فيما تشير مؤشرات ما قبل الافتتاح لارتفاعات متباينة للأسواق الأمريكية، ويتداول الذهب على استقرار عند 2445 للأونصة، والنفط (برنت) على ارتفاع بنحو 1% عند 77 دولارا للبرميل، فيما صعدت بيتكوين بأكثر من 8 % إلى نحو 56 ألف دولار للوحدة.

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