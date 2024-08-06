ارتدادات جماعية في الأسواق العالمية .. ومؤشر الخوف يتراجع 14 %

تشهد أسواق الأسهم والسلع والمعادن والعملات المشفرة ارتدادات جماعية اليوم بعد النزيف الذي تعرضت له منذ الجمعة الماضي، ومؤشر الخوف أو التقلبات VIX يتراجع 14% في إشارة لهدوء الأسواق وإعادة تقييم المخاطر.

وقفز مؤشر نيكاي أكثر من 10% اليوم بعد أسوأ جلسة منذ 1987، فيما تشير مؤشرات ما قبل الافتتاح لارتفاعات متباينة للأسواق الأمريكية، ويتداول الذهب على استقرار عند 2445 للأونصة، والنفط (برنت) على ارتفاع بنحو 1% عند 77 دولارا للبرميل، فيما صعدت بيتكوين بأكثر من 8 % إلى نحو 56 ألف دولار للوحدة.