تحقيقات الإغراق تزيد ضغوط قطاع الكيماويات الصيني

قال شينج شون المسؤول في وزارة التجارة الصينية أمام مؤتمر لصناعة الكيماويات في مدينة شيان اليوم الثلاثاء إن منتجي خامات ومنتجات الكيماويات في الصين يواجهون ضغوطا متزايدة بسبب تحقيقات مكافحة الإغراق.

أشار شون بحسب "بلومبرغ" إلى إن شركات الكيماويات الصينية تواجه منذ بداية العام الحالي 90 قضية إغراق، مقابل 58 قضية في 2023 و29 قضية في 2022.

اطلقت الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحقيقات بشأن وجود شبهة إغراق من جانب منتجات كيماويات صينية ومنها مبيد الحشائش بريتلاكلور وراتينجات الإيبوكسي.

أفاد المسؤول في وزارة التجارة الصينية خلال المؤتمر الذي شارك فيه عبر الإنترنت إنه على قطاع الكيماويات الصيني تجنب الالتفاف، وهو تعبير يشير إلى محاولات الشركات التقليد أو الإضرار ببعضها البعض بسبب اشتداد المنافسة بينها في الأسواق الخارجية.