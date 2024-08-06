كوريا الجنوبية تؤكد استعدادها لمنع انهيار سوق الأسهم

أعلنت السلطات المالية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء استعدادها لاتخاذ إجراءات ضد التقلبات الشديدة في السوق، وحثت المستثمرين على التزام الهدوء في ظل الأسس الاقتصادية السليمة للبلاد.

جاء ذلك في أعقاب تسجيل المؤشر القياسي لأسعار الأسهم الكورية المجمع (كوسبي) أكبر تراجع له على الإطلاق أمس حيث قام المستثمرون بعمليات بيع واسعة النطاق بسبب المخاوف من حدوث ركود الاقتصاد الأمريكي.

أشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى تراجع المؤشر أمس بمقدار 234.64 نقطة أي بنسبة 8.77% إلى 2441.55 نقطة، بعد تراجعه بنسبة 3.65% في الجلسة السابقة، وقبل أن يسجل اليوم انتعاشة قوية في بداية تعاملات اليوم ويرتفع بنسبة 4.52% أي بمقدار 110.40 نقطة إلى 2551.95 نقطة.

قال وزير المالية الكوري الجنوبي "تشوي سانج-موك" في اجتماع مع محافظ بنك كوريا المركزي "ري تشانغ-يونج" ورئيس لجنة الخدمات المالية "كيم بيونج-هوان" وغيرهما: "ستظل السلطات المالية يقظة ضد حالة عدم اليقين في السوق، وستنفذ خطط الطوارئ بسرعة من خلال التعاون المنسق بين الوكالات ذات الصلة".

اتفق المسؤولين الكوريين على أن انهيار السوق يوم الإثنين كان مبالغا فيه حيث برزت عوامل متعددة؛ مثل التباطؤ الأمريكي، وما يسمى بـ "صفقات الحمل" أو "التداول بالفائدة" لعملة الين الياباني، وتجدد المشاكل الجيوسياسية في الشرق الأوسط؛ في وقت واحد.

أكد الاجتماع أن اقتصاد كوريا الجنوبية يحافظ على مستوى معتدل من التعافي، مع الإشارة إلى أن البلاد في وضع جيد لاتخاذ تدابير ضد الصدمات الخارجية وتقلبات السوق.

أخيرا أضاف البيان مشترك: "ينبغي على المتعاملين في السوق التزام الهدوء واتخاذ قرارات عقلانية، مع الانتباه إلى تذبذب السوق المفرط".