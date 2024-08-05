"لوسيد" تحصل على 1.5 مليار دولار من الصندوق السيادي السعودي

قالت لوسيد جروب اليوم إن أكبر مساهم فيها، صندوق الاستثمارات العامة السعودي، سيضخ 1.5 مليار دولار نقدا، حيث تتطلع شركة صناعة السيارات الكهربائية إلى إضافة نماذج جديدة إلى خط إنتاجها.

وأغلقت أسهم الشركة منخفضة 3.9 %، لكنها ارتفعت بنحو 3 % في تعاملات ما بعد الإغلاق.

وتأتي الصفقة قبل وقت قصير من إنتاج السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "جرافيتي" التي طال انتظارها في وقت لاحق من هذا العام، لتحافظ للشركة على تمويل كاف حتى الربع الرابع من عام 2025.

ووافقت شركة أيار الثالثة للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على شراء أسهم ممتازة قابلة للتحويل بقيمة 750 مليون دولار وتوفير مبلغ مماثل كخط ائتمان.

وأعلنت الشركة أيضا عن إيرادات في الربع الثاني أعلى من تقديرات المحللين مرتفعة 33 % إلى 200.6 مليون دولار، إذ ساعدت تخفيضات الأسعار في تعزيز مبيعات سيارات السيدان الكهربائية الفارهة خلال الفترة من أبريل حتى يونيو.

من جهة أخرى سلمت لوسيد 2394 سيارة في الربع الثاني، فيما كانت التقديرات تشير إلى تسليم 1999 سيارة.