هبوط حاد لمؤشرات "وول ستريت" وسط مخاوف من الركود في أمريكا

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة على انخفاض حاد اليوم الاثنين مع تلقي الأسواق العالمية صدمة بسبب مخاوف من الركود في الولايات المتحدة، وهو ما دفع المستثمرين إلى العزوف عن الأصول المنطوية على مخاطرة.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 159.20 نقطة (2.98 %-) ليغلق عند 5187.36 نقطة في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 567.78 نقطة (3.38 %-) ليصل إلى 16208.38 نقطة.

كما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 1030.47 نقطة، (2.59 %-) ليغلق عند 38706.79 نقطة.