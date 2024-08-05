"أماك" تزيح "موبايلي" من صدارة الشركات الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية في "تاسي"

رفع المستثمرون الأجانب ملكيتهم في 76 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية تصدرها "أماك" بـ202 % إلى 19.1 مليون سهم تعادل 21.3 % من الأسهم المصدرة لتصبح أعلى شركة يستثمر فيها الأجانب ما عدا المستثمر الإستراتيجي لتزيح "اتحاد اتصالات" من الصدارة بحسب تقرير تداول لـ"نسب التملك المتاحة للمستثمرين الأجانب" على الرغم من عدم ظهور ارتفاع يعادل التغير في حجم تداولات السهم بحسب بيانات "تداول".

وجاء "ريدان" ثانيا في أعلى الأسهم ارتفاعا بحصة الأجانب بـ16 % إلى 408 آلاف سهم تعادل 2.58 % من الشركة، وحل "الكثيري" ثالثا بـ11 % لتصل إلى 4.1 مليون سهم تعادل 1.83 % من أسهم الشركة.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول" نشرت اليوم توضح تغيرات جلسة 1 أغسطس الجاري، تراجعت ملكية الأجانب ما عدا المستثمر الإستراتيجي في 132 شركة واستقرت في البقية.

وسجل "صدر" أعلى تراجع في ملكيتهم بـ19 % إلى 4.7 مليون سهم تعادل 2.71 % من الشركة، ثم "العمران" بـ14 % لتصل إلى 308 آلاف سهم تعادل 2.21 % من الأسهم المصدرة، وحل ثالثا "دار المعدات" بـ9 % لتصل إلى 492 ألف سهم تعادل 1.49 % من الأسهم المصدرة.

فيما سجلت "أماك" و"اتحاد اتصالات" و"أنابيب السعودية" أعلى نسبة ملكية للأجانب بـ 21.27 % و20.74 % و19.86 % على التوالي. في المقابل، بقيت شركة "البحري" وصندوق "صكوك الإنماء" وشركة "طيبة" بأقل نسب ملكية بنحو 0.01 % و0.01 % و0.22 % على التوالي.

وحدة التحليل المالي