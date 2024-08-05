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دلة للاستثمار تخفض ملكيتها في "أملاك" و"الموارد القابضة" تزيد في شركة الدواء

دلة للاستثمار تخفض ملكيتها في "أملاك" و"الموارد القابضة" تزيد في شركة الدواء
أحمد الرشيد من الرياض
  • الاثنين 5 أغسطس 2024 8:30 مساء
  • حدثت فى الاثنين 5 أغسطس 2024 9:01 مساء

شهدت قائمة كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية الرئيسة، تغيرين خلال جلسة 1 أغسطس الجاري، وفق بيانات نشرتها "تداول" اليوم.

وأظهرت القائمة تراجع ملكية شركة دله البركة للاستثمار القابضة في شركة أملاك بـ0.5 % لتصل إلى 7.59 مليون سهم تعادل 7.45 % من الأسهم المصدرة.

بينما زادت شركة الموارد القابضة ملكيتها في شركة الدواء 9 % لتصل إلى 2.97 مليون سهم تعادل 35 % من الأسهم المصدرة.

وتشمل قائمة كبار الملاك من يملكون 5 % فأكثر في الشركات المدرجة، فيما لا تظهر أي تغيرات في الملكيات الأقل من ذلك.

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