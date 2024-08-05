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سدارة الإماراتية تتراجع عن شراء "وود" البريطانية بسبب المخاطر الجيوسياسية

سدارة الإماراتية تتراجع عن شراء "وود" البريطانية بسبب المخاطر الجيوسياسية
أشخاص يسيرون في بهو بورصة لندن للأوراق المالية. "رويترز"
دبي : رويترز
  • الاثنين 5 أغسطس 2024 1:15 مساء
  • حدثت فى الاثنين 5 أغسطس 2024 3:41 مساء

قالت شركة سدارة التي مقرها دبي اليوم الاثنين إنها تراجعت عن خطتها لشراء مجموعة جون وود البريطانية، عازية ذلك إلى تنامي المخاطر الجيوسياسية وعدم الاستقرار في الأسواق المالية.

انخفضت أسهم المجموعة البريطانية المتخصصة في الأعمال الهندسية 37 % إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2022.

رفضت وود محاولات استحواذ سابقة من جانب سدارة، مشيرة إلى مخاوف إزاء تقييم قيمة وأصول الشركة.

كان أمام سدارة مهلة حتى يوم الجمعة المقبل لتقديم عرض أقوى أو الانسحاب لمدة 6 أشهر على الأقل.

تقدمت سدارة في وقت سابق بعرض إلى وود، التي تتخذ من اسكتلندا مقرا لها، يتراوح بين 205 و230 بنسا للسهم، وهو عرض قالت إنه سيكون النهائي.

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