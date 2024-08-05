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هبوط بيتكوين وإيثر لأدنى في أشهر مع تنامي مخاوف الركود الأمريكي

هبوط بيتكوين وإيثر لأدنى في أشهر مع تنامي مخاوف الركود الأمريكي
عملة بيتكوين الرقمية "رويترز"
نيويورك : رويترز
  • الاثنين 5 أغسطس 2024 2:15 مساء
  • حدثت فى الاثنين 5 أغسطس 2024 3:35 مساء

انخفضت بيتكوين وإيثر اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في أشهر عدة مع تنامي المخاوف من ركود محتمل في أمريكا في أعقاب بيانات ضعيفة تعصف بالأسواق المالية وتدفع إلى الإسراع في التخلص من الأصول عالية الأخطار.

وتراجعت العملات المشفرة شأنها شأن أصول أخرى بما في ذلك الأسهم العالمية في وقت يخشى فيه المستثمرون من احتمال حدوث ركود في أمريكا فضلا عن تزايد المخاوف الجيوسياسية.

وخسرت بيتكوين أكثر من ثلث قيمتها منذ أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس. كما أدى ارتباطها المتزايد بالأسهم إلى تقويض سمعتها كأصل آمن.

وانخفضت بيتكوين 12 % إلى 52,054 دولارا، وتتجه إلى تسجيل أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ نوفمبر 2022، وانخفضت إيثر 21 % إلى أدنى مستوى لها منذ يناير.

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