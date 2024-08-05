ناسداك يتصدر المؤشرات الأمريكية في التراجع بـ 4 % في تعاملات قبل الافتتاح

تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات في الولايات المتحدة بصدارة مؤشر Nasdaq 100 بـ 4 %، فيما سجل مؤشر S&P500 تراجع بـ 2.7 %، أما مؤشر Dow Jones 30 تراجع بـ 1.8 %.

بينما سجلت أسهم "العظماء السبع" التي تشكل كبرى شركات التقنية والأكبر حجما في السوق تراجعات جماعية في تعاملاتها قبل الإفتتاح.

تصدرهم إنفيديا التراجعات الجماعية بـ 10 %، تليها "أبل" بـ 9 %، وحلبت ثالثا "تسلا" بـ 8 %، فيما كان "ألفابت" الأقل تراجعا بـ2 %.

تأتي التراجعات امتدادا للجلسة السابقة التي سجلت فيها تراجعات حادة عقب ظهور بيانات البطالة الأمريكية عند 4.3 % بأعلى من المتوقع بـ4.1 %.

أثارت بيانات البطالة الأمريكية مخاوف الركود الاقتصادي، ما دفع بالمستثمرين إلى تقليل تعرضهم للأسهم لحساب السندات، حتى بلغت سندات الولايات المتحدة لأجل 10 أعوام أعلى مستوياتها منذ ديسمبر.