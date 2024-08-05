"روشن" تطرح 1250 وحدة سكنية جديدة للبيع في "سدرة" ضمن المرحلة الرابعة

أعلنت مجموعة "روشن"، عن طرح 1,251 وحدة سكنية جديدة للبيع في المرحلة الرابعة من مجتمع "سدرة" المتكامل.

وتتمتع المرحلة الرابعة من مجتمع "سدرة"، التي تقع شمال المرحلة الثالثة، بموقع إستراتيجي يتيح سهولة وصول السكان إلى مناطق التسوق والمكاتب في "واجهة روشن"، كما يمكن الوصول إليها بسهولة عبر طريق المطار، مع قربها من محطتي المترو، إضافة إلى وقوعها على مقرُبة من جامعة الأميرة نورة، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومطار الملك خالد الدولي، ومحطة قطار سار.

وتتميز منازل المرحلة الرابعة بتصاميمها ومساحاتها المتنوعة، حيث تُقدم 10 نماذج مختلفة للوحدات وواجهتين معماريتين بـ3 خيارات للألوان، وتخصص هذه المرحلة أكثر من 30 % من مساحتها الإجمالية للمسطحات الخضراء وممرات المشاة والطرق، إلى جانب مرافقها المتكاملة.

وتحتضن هذه المرحلة قبة اتحاد الرياضة للجميع، ثمرة التعاون بين "روشن" و"الاتحاد السعودي للرياضة للجميع"؛ بهدف توفير مرافق رياضية حديثة على مدى العام تُلبّي جميع الاهتمامات الرياضية وألعاب اللياقة البدنية.