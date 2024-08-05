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  • التضخم التركي يتراجع إلى 61.8 % رغم ضغوط أسعار التعليم والفنادق
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التضخم التركي يتراجع إلى 61.8 % رغم ضغوط أسعار التعليم والفنادق

التضخم التركي يتراجع إلى 61.8 % رغم ضغوط أسعار التعليم والفنادق
إسطنبول : رويترز
  • الاثنين 5 أغسطس 2024 10:45 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 5 أغسطس 2024 12:03 مساء

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 61.78 % في يوليو على أساس سنوي، وهو ما جاء أدنى قليلا من التوقعات والأقل في قرابة عامين، لكن مستوياته الحالية مدفوعة بزيادة الأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والفنادق.

وفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في يوليو عند 3.23 % مقارنة بـ1.64 % في يونيو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 71.60 %.

توقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انخفاض ​​التضخم السنوي إلى 62.1 % في يوليو وزيادة التضخم على أساس شهري إلى 3.45 %.

تتوقع تركيا تراجع ​​التضخم على أساس سنوي إلى 42.2 % بحلول نهاية العام الجاري.

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 4150 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي وتعهد بمزيد من تشديد السياسة النقدية في حالة حدوث تدهور كبير في بيانات التضخم.

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