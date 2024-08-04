تباطؤ نمو محفظة القروض لبنك الراجحي لأدنى مستوى

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من نحن
فريق الاقتصادية
أرشيف الإقتصادية
الرأي
ملتيميديا
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إنفوجرافيك
تباطؤ نمو محفظة القروض لبنك الراجحي لأدنى مستوى
تباطؤ نمو محفظة القروض لبنك الراجحي لأدنى مستوى
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الأحد 4 أغسطس 2024 9:00 مساء
حدثت فى الأحد 4 أغسطس 2024 9:04 مساء
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