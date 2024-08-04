"أديل" تتوقع تحقيق هدف نقل 30 مليون راكب بنهاية صيف 2024

توقع طيران "أديل" الاقتصادي السعودي، أن تنقل الشركة نحو 30 مليون راكب بحلول نهاية صيف 2024، وهو أعلى رقم تسجله الشركة منذ بدء العمليات في سبتمبر 2017.

وكشفت الشركة، عن ارتفاع عدد المقاعد المتاحة على طائراته بنحو 9 % خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي إلى 5 ملايين مقعد متاح.

وقالت الشركة عبر بيان اليوم، أنها رفعت حجم أسطولها بنسبة 12 % ليصل العدد إلى 33 طائرة بنهاية منتصف 2024، ما أسهم في زيادة مسارات الشركة بنحو 8 % إلى 75 مسارا جويا، موضحة أن معدل انضباط الرحلات ارتفع إلى 91 %، بعد زيادة عدد الموظفين بنحو 70 % ليبلغ عددهم 1,325 موظفا.

وكانت شركة الطيران الاقتصادي السعودية قد أعتمدت طلبية تاريخية لشراء 51 طائرة ضيقة البدن من "إيرابص"، شملت 12 من طراز A320neo الذي يعد العمود الفقري للأسطول الحالي لطيران أديل و 39 طائرة من طراز A321ne والتي تضاف للمرة الأولى لأسطول الشركة، ومن المقرر البدء في تسلم الطائرات الجديدة اعتبارا من 2026.

من جهته رأى ستيفن غرينوي، الرئيس التنفيذي لطيران أديل، أن نتائج النصف الأول من 2024 تعكس التزام الشركة بالتطوير لتكون الناقل المفضل داخل السعودية وخارجها مع التركيز على التميز في الخدمات والمنتجات الممكنة رقميا لتحسين تجربة العملاء".