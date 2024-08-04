ارتفاع أرباح "بنك الاستثمار" 9.5 % خلال الربع الثاني لانخفاض مصاريف العمليات

سجل البنك السعودي للاستثمار نموا في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 9.5 % على أساس سنوي جراء انخفاض إجمالي مصاريف العمليات.

وبين البنك عبر "تداول"، أن صافي الربح للربع الثاني من 2024 بلغ 486.4 مليون ريال مقارنة بـ 443.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض إجمالي مصاريفها.

وبين البنك أن ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.9 %، ويعود ذلك بشكل رئيسي من الارتفاع في القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وصافي دخل العمولات الخاصة بالإضافة الى الرسوم من الخدمات البنكية، قابله جزئيا انخفاض في المكاسب من استبعاد سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وأرباح تحويل عملات أجنبية، فيما انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 1.1 % نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، وإيجار ومصاريف المباني، على الرغم من ارتفاع هامشي في رواتب ومصاريف الموظفين، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى والاستهلاك والإطفاء.

من جهته ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 0.9 % ويعود ذلك بشكل رئيسي من الارتفاع في إجمالي عوائد التمويل والاستثمار.